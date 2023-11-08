Пожар вспыхнул в Озерной горнорудной компании в Бурятии

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«В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошло возгорание», - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в ближайшее время пламя локализуют и полностью потушат. В результате возгорания никто не пострадал.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники оперативных служб. Им предстоит выяснить предварительные причины возгорания. По информации Республиканского агентства ГО и ЧС, загорелось здание неэксплуатируемого цеха. На тушение отправили 29 человек и 16 единиц техники.

ГОК находится на Озерном месторождении полиметаллических руд в Еравнинском районе. На предприятии добывают и перерабатывают свинцово-цинковые руды. Также там производят цинковые и свинцово-серебряные концентраты.