08 ноября 2023, 05:01

Пожар вспыхнул в Озерной горнорудной компании в Бурятии

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Пожар разгорелся в Озерной горнорудной компании в Бурятии. На месте уже работают пожарные, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Озерное».

«В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошло возгорание», - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в ближайшее время пламя локализуют и полностью потушат. В результате возгорания никто не пострадал.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники оперативных служб. Им предстоит выяснить предварительные причины возгорания. По информации Республиканского агентства ГО и ЧС, загорелось здание неэксплуатируемого цеха. На тушение отправили 29 человек и 16 единиц техники.

ГОК находится на Озерном месторождении полиметаллических руд в Еравнинском районе. На предприятии добывают и перерабатывают свинцово-цинковые руды. Также там производят цинковые и свинцово-серебряные концентраты.

Пожары Бурятия
08 ноября 2023, 03:44
Мальчик нашел скелет с документами на имя рецидивиста в Серпухове
Freepik
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Ученик четвертого класса в Серпухове нашел скелет с рюкзаком, одеждой и документами человека, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщил Пятый канал.

Мальчик после уроков ждал родителей и решил прогуляться рядом с заброшенной веткой железной дороги, наткнулся на человеческие костные останки. Парнишка вернулся в школу и рассказал об этом сотруднику службы безопасности.

Правоохранители начали проверку. В ходе осмотра полицейские обнаружили комплект одежды с обувью, старый мобильный телефон, банковские карты и медицинские документы на имя 49-летнего мужчины. Позже стало известно, что умершего разыскивали с июня 2023 года за уклонение от назначенных судом принудительных работ по инициативе ФСИН.

Как мужчина оказался на заброшенных путях и причину его гибели установят правоохранители. Уже известно, что смерть, не была насильственной. Точные причины и все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее охранник одного из университетов в Санкт-Петербурге обнаружил труп на территории учреждения. Тело мужчины привязали шнурком к ограде.

Дети Серпухов
08 ноября 2023, 01:26
Грузовик насмерть сбил подростка в Серпухове
РИА «Новости»
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Водитель грузовика сбил 17-летнего подростка в Серпухове. Юноша получил смертельные травмы, сообщила пресс-служба прокуратуры ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

«По факту дорожно-транспортного происшествия в городе Серпухов, в котором погиб несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело», - указали в сообщении.

По предварительной версии, 7 ноября около 08:20 у одного из домов на улице Екатерины Дашковой водитель, управляя грузовым автомобилем, наехал на подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП юношу доставили в больницу, где он скончался.

Следователи завели в отношении 33-летнего мужчины уголовное дело. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В минувший вторник водитель грузовика наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода на внешней стороне 82-го километра МКАД. Источник «360» сообщил, что в результате наезда погиб человек.

ДТП Серпухов
08 ноября 2023, 01:21
Суд арестовал любовника утонувшей в Неве медсестры
РИА «Новости»
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Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Сухроба Рахимова — водителя автомобиля Mercedes, в котором утонула беременная женщина. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Сухроба Рахимова - водителя автомобиля Mercedes, в котором утонула беременная женщина. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Рахимов пробудет под стражей до 5 января 2024 года. Его обвиняют в части третьей статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ранее Рахимов привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе, при перевозке людей.

Вечером в воскресенье, 5 ноября, Сухроб Рахимов поставил машину с пассажиркой на берегу Невы и вышел покурить. При этом водитель не зафиксировал автомобиль стояночным тормозом, из-за чего он начал скатываться в реку.

Пассажирка не успела выбраться из машины и утонула.

Как стало известно, погибшая работала медсестрой в детской поликлинике в Невском районе. Она была замужем и воспитывала четырех детей. На момент трагедии женщина была беременна. Но тот воскресный вечер она проводила не с супругом, а с любовником, по вине которого и погибла.

Санкт-Петербург ДТП
08 ноября 2023, 00:48
Голый мужчина устроил погром в отеле Сочи
Unsplash
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Постоялец отеля в Сочи стал бегать обнаженным по коридорам и громить посуду. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Краснодарского края.

К правоохранителям за помощью обратилась администратор отеля, который расположен на улице Виноградная. По ее словам, по коридору гостиницы бегал обнаженный мужчина. Дебошир был предположительно пьян, он также стучал в двери, ругался нецензурной бранью и бил посуду.

«Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка и передали молодого человека полицейским для дальнейшего разбирательства», - уточнили в Росгвардии.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре пьяный мужчина устроил в магазине погром. Он ранил ножом посетителя и себя. К приезду правоохранителей он сел на пол, начал стучать ногами и рычать. Дебошира задерживали сразу пять сотрудников полиции.

Сочи Росгвардия

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