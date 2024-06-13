Пожар вспыхнул в магазине автозапчастей в Пермском крае

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По данным ведомства, пожар начался в городе Чайковский. Там загорелось одноэтажное здание, существовала угроза распространения огня на расположенные рядом строения.

К ликвидации пожара приступили 25 специалистов и семь единиц техники МЧС России. В результате пожар удалось локализовать на площади в 360 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Что послужило причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.

Спустя время пожарные ликвидировали открытое горение. В общей сложности на месте работали 33 спасателя и восемь единиц техники. Сейчас специалисты разбирают и проливают конструкции.

Накануне крупный пожар произошел в Москве. Огонь вспыхнул в административном здании на Сретенском бульваре.