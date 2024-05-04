Пожар вспыхнул в квартире в районе Южное Тушино

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Информация о ЧП поступила пожарным примерно в 23:15 3 мая. В одной из комнат квартиры загорелась мебель, произошло сильное задымление - из окон валил черный дым. Спасатели ликвидировали пожар и осмотрели соседние квартиры.

По данным источника, экстренные службы присвоили пожару первый ранг опасности. Бригада медиков осмотрела пожилую хозяйку соседней квартиры и оказала первую помощь.