Пожар вспыхнул в квартире в районе Южное Тушино
Пожар произошел в двухкомнатной квартире жилого дома № 7 на Штурвальной улице в районе Южное Тушино. Из пятиэтажного здания эвакуировали пять человек. Об этом сообщил источник 360.ru.
Информация о ЧП поступила пожарным примерно в 23:15 3 мая. В одной из комнат квартиры загорелась мебель, произошло сильное задымление - из окон валил черный дым. Спасатели ликвидировали пожар и осмотрели соседние квартиры.
По данным источника, экстренные службы присвоили пожару первый ранг опасности. Бригада медиков осмотрела пожилую хозяйку соседней квартиры и оказала первую помощь.