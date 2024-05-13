Пожар вспыхнул в Кировском районе в Санкт-Петербурге

В Челябинской области водитель КамАЗа сбил ребенка. В результате ДТП он получил травмы, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что в прошедшее воскресенье днем на 26 километре дороги Челябинск-Новосибирск в Копейском городском округе водитель, находясь за рулем машины Shacman, сбил восьмилетнего мальчика, который на велосипеде пересекал трассу справа налево в неустановленном месте.

О состоянии ребенка данных нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Краснодарском крае 14-летний мальчик погиб в ДТП с грузовиком. Подросток, управляя автомобилем марки Geely, вылетел на встречку и врезался в большегруз. В результате аварии школьник скончался до приезда скорой помощи. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии.