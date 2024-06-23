23 июня 2024, 18:33

Пожар вспыхнул в доме покойного экс-спикера Самарской губернской думы

РИА «Новости»
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Крупный пожар вспыхнул утром 23 июня в частном доме на Приозерной улице в Самаре. О происшествии в Куйбышевском районе города сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В 11:48 возгорание локализовали на площади 150 квадратных метров. На месте работали 46 специалистов и 12 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал, добавили в ведомстве.

По информации «Ъ-Волга» , пожар произошел в доме ныне покойного бывшего спикера Самарской губернской думы Виктора Сазонова. Он расположен на окраине города.

По словам очевидцев, пламя успело охватить все здание, был риск, что оно перебросится на соседние строения, но специалисты смогли локализовать огонь.

Причины происшествия пока неизвестны.

Пожары МЧС РФ
23 июня 2024, 14:29
Начавшаяся с рукопашной драка переросла в стрельбу в Одинцове
РИА «Новости»
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Разбуженные конфликтом на улице жители ЖК «Рублевский» в Одинцовском городском округе схватились за телефоны, чтобы снять участников драки. Но разгоряченные мужчины вытащили оружие и начали палить по окнам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot, опубликовавший видео случившегося.

По данным авторов публикации, в результате стрельбы никто не пострадал. Одна из пуль застряла в стене дома на уровне второго этажа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции забрали двух участников конфликта. Остальные скрылись с места происшествия.

Одна из свидетельниц стрельбы в комментарии News.ru заявила, что по словам соседей, один из стрелявших тоже живет в этом же доме.

«Разбираемся теперь во всем. Хотим добиться, чтобы у нас ввели пропускной режим», - заявила собеседница журналистов.

Полиция Санкт-Петербурга начала поиски участника свадебного торжества, который поприветствовал молодоженов стрельбой в воздух. В пресс-службе регионального главка МВД уточнили, что выстрелы прогремели на Стародеревенской улице в минувшую субботу, 22 июня, когда гости рассаживались по машинам.

Одинцово Драки Стрельба
23 июня 2024, 13:51
Россиянка прикурила от Вечного огня в День памяти и скорби
РИА «Новости»
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Правоохранители Нижнего Тагила начали поиски курящей горожанки, которая использовала пламя Вечного огня в качестве зажигалки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что женщина прикурила сигарету от пламени Вечного огня на Мемориальном комплексе «Площадь Славы» в День памяти и скорби, 22 июня.

На замечание прохожих курильщица не отреагировала. Следователи начали проверку об осквернении символа воинской славы. Прокуратура взяла под контроль установление личности женщины, а также работу криминалистов.

В начале июня приехавший в Московскую область уроженец одной из республик ближнего зарубежья раскидал венки около памятника с Вечным огнем в Видном. После задержания полицейскими он признался, что «играл с цветами» под влиянием алкоголя.

Прокуратура РФ Памятники Свердловская область
23 июня 2024, 12:49
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в лобовом ДТП на липецкой трассе
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В Липецкой области в результате лобового столкновения двух легковых авто погибли четыре человека. Среди жертв ДТП есть ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла поздно вечером 22 июня в Липецком районе, у поворота на село Круглое.

«В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли трое взрослых и один ребенок.

Двое детей пострадали и доставлены в больницу», - уточнили в ведомстве.

На место происшествия выезжали сотрудники ГАИ и представители экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

На востоке Москвы утром 23 июня электробус снес столб и завалился на бок.

Кадры с места ЧП опубликовал 360.ru. Пассажиров в транспортном средстве не было.

Дети ДТП
23 июня 2024, 10:47
Автобус влетел в столб и перевернулся на востоке Москвы
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Утром 23 июня на востоке Москвы автобус врезался в мачту освещения. Транспортное средство перевернулось, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в столичном районе Косино-Ухтомский, на Лухмановской улице, 36. По данным источника, в ДТП есть пострадавшие. Количество получивших травмы он не привел.

Разлива топлива после аварии не произошло. На место происшествия уже выехали экстренные службы.

Официально данные о ДТП пока не комментировали. Все подробности уточняются.

ДТП Автобусы Москва

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