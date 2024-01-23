Пожар вспыхнул в частном двухэтажном доме в Екатеринбурге

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Очевидцы заметили столб дыма над зданием в районе пересечения Чусовского тракта и Объездной. На опубликованных кадрах видно, что с трассы просматривается крупный пожар. По информации издания, рядом с местом ЧП раздались звуки сирен пожарных автомобилей.

«Что-то сильно горит на Чусовском тракте, у поворота к „Меге“», - рассказал очевидец.

Ранее крупный пожар вспыхнул на Кировском рынке в Самаре. Огонь охватил территорию в тысячу квадратных метров, в небо поднялся густой огромный столб черного дыма. МЧС задействовало более 80 пожарных и 23 единицы техники, а также пожарный поезд со станции «Кинель».

В результате пожара сильно пострадали торговые ряды, часть из них обрушилась. Пожарным удалось локализовать огонь.

МЧС опубликовало видео , на котором видно, как огнеборцы тушат возгорание в охваченных серых дымом киосках.