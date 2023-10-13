Пожар вспыхнул в частном доме в Химках

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По словам одной из местных жительниц, пожар произошел около 11.00. Женщина добавила, что когда вышла на улицу, чтобы посмотреть, что именно произошло, увидела вспышку огня в здании.

«Похоже было на взорвавшийся баллон, но хлопка я не слышала, если честно», - добавила она.

На место быстро прибыли пожарные, добавила собеседница «360». В региональном МЧС информацию о происшествии пока не прокомментировали.