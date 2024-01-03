Пожар вспыхнул после взрыва газа в Подмосковье
Сильное возгорание произошло в Баковке в городском округе Одинцово. По предварительной версии, в жилом доме взорвался газ и начался пожар, сообщил Telegram-канал Shot.
Очевидцы рассказали, что за несколько километров от места пожара в Подмосковье виден густой черный столб дыма. На место приехали сотрудники МЧС.
Официальной информации о происшествии и пострадавших не поступало. Сейчас все сведения уточняются.
Ранее в селе Лайково Одинцовского городского округа загорелся частный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Возгорание тушили в частном секторе возле ЖК «Гусарская баллада».