Пожар вспыхнул после схода поезда с рельсов под Волгоградом
На станции Котлубань в Волгоградской области, где сошли вагоны грузового поезда, горели цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», - указали в сообщении.
Возгорание оперативно потушили. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Как стало известно ранее, грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом из-за постороннего вмешательства. На место ЧП направили восстановительные бригады, движение составов в районе станции Котлубань приостановили. К утру движение восстановили по одному пути.
«Движение организовано в реверсивном режиме <…> Задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам», - сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.
Ранее цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции Куберле в Ростовской области. Огонь охватил 200 квадратных метров. Для охлаждения цистерны провели пенную атаку , подали два лафетных ствола. Остальные вагоны маневровым поездом отогнали на безопасное расстояние.