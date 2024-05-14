Пожар вспыхнул после схода поезда с рельсов под Волгоградом

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«В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», - указали в сообщении.

Возгорание оперативно потушили. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Как стало известно ранее, грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом из-за постороннего вмешательства. На место ЧП направили восстановительные бригады, движение составов в районе станции Котлубань приостановили. К утру движение восстановили по одному пути.

«Движение организовано в реверсивном режиме <…> Задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам», - сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

Ранее цистерна с топливом загорелась на железнодорожной станции Куберле в Ростовской области. Огонь охватил 200 квадратных метров. Для охлаждения цистерны провели пенную атаку , подали два лафетных ствола. Остальные вагоны маневровым поездом отогнали на безопасное расстояние.