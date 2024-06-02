Пожар вспыхнул на Ухтинском НПЗ в Коми
На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Коми.
Пламя охватило резервуарный парк предприятия РВС-10000, который находится в четырех километрах от города. На место прибыли 74 спасателя МЧС и 22 единицы спецтехники.
По данным издания «Комиинформ» , два человека погибли. Эту информацию официально не подтвердили.
Утром 2 июня стало известно о природном пожаре в Ростовской области. Огонь охватил 117 гектаров. Угрозы распространения пламени на населенные пункты нет. В тушении пожара задействовали 277 специалистов.