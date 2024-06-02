02 июня 2024, 13:15

Пожар вспыхнул на Ухтинском НПЗ в Коми

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На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Коми.

Пламя охватило резервуарный парк предприятия РВС-10000, который находится в четырех километрах от города. На место прибыли 74 спасателя МЧС и 22 единицы спецтехники.

По данным издания «Комиинформ» , два человека погибли. Эту информацию официально не подтвердили.

Утром 2 июня стало известно о природном пожаре в Ростовской области. Огонь охватил 117 гектаров. Угрозы распространения пламени на населенные пункты нет. В тушении пожара задействовали 277 специалистов.

Пожары Заводы
02 июня 2024, 12:20
Число смертей в ДТП с животными выросло в России
Unsplash
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В России за последнее время выросла смертность водителей в ДТП с участием животных. При этом страдают не только люди, но и звери, сообщило РИА «Новости».

Пострадавшим в ДТП животным практически невозможно помочь. Москвичка Ирина недавно стала свидетельницей аварии с участием лося. Животное выскочило на шоссе и угодило под колеса большегруза.

Очевидцы вызвали профильные службы - специалисты расстелили сетку и уложили в нее пострадавшего зверя. Однако примерно через час лось скончался.

В 2023 году наезд на зверей оказался в списке ДТП с наибольшей тяжестью последствий. За год смертность от столкновений с животными выросла в России на 13,6% - в 734 авариях погибли 92 человека.

На прошлой неделе экстренные службы столицы приняли несколько звонков с сообщениями о лосе , который забрел в черту города. Молодое животное бродило по улицам и купалось в Кошачьем пруду.

Смертность ДТП Россия Животные Водители
02 июня 2024, 11:30
Пациент поджег туалет наркологической клиники в Москве
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Пациент наркологической клиники на Угрешской улице в Москве устроил пожар в туалете. Как сообщил источник 360.ru, мужчина поджег спалил несколько листов бумаги — возможно, результаты анализов.

Площадь возгорания составила один квадратный метр. Пожар быстро потушили.

На место происшествия прибыли специалисты, которые составили акт и провели профилактические работы. Информация о пострадавших не поступала. Причины происшествия выясняются.

Ранее в Москве загорелась мусорка, огонь перекинулся на четыре припаркованные рядом машины. Пламя охватило 30 квадратных метров, авто начали взрываться. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Пожары Мужчины Москва
02 июня 2024, 10:36
Поезд проехал через горящий лес в Бурятии
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Поезд проехал через бушующий лесной пожар в Бурятии. Кадрами из соцсетей поделился «Московский комсомолец».

Высокий класс пожароопасности в лесах действует в семи районах республики, сообщила пресс-служба местного управления МЧС. На территории Муйского района ввели режим ЧС в связи с четырьмя лесными пожарами. Кроме того, в Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим: людям запретили доступ в лес и сжигание сухой травы и мусора. Жителей также попросили не бросать горящие окурки и спички. За последние сутки в республике зафиксировали 10 техногенных пожаров.

Ранее стало известно, что природный пожар в Ростовской области, вспыхнувший вечером 1 июня, к утру воскресенья распространился на 117 гектаров.

Жаркая сухая погода осложнила тушение. По данным на 07:48, на месте трудились 277 спасателей. Угрозы того, что огонь перекинется на населенные пункты, не было.

Пожары Лесные пожары Видео Поезда
02 июня 2024, 10:04
Люди оказались под завалами после обрушения дома на западе Стамбула
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В западной части Стамбула в районе Кючукчекмедж рухнуло четырехэтажное жилое здание, несколько людей оказались под завалами. Об этом сообщил телеканал AHaber.

На место обрушения приехали бригады медиков, спасатели и пожарные, включая специалистов из других районов.

Двоих пострадавших уже удалось вытащить из-под завалов, они получили различные травмы. Остальных людей еще ищут в руинах обрушившегося дома.

О причинах случившегося пока ничего неизвестно. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

На днях в Приморье в школьной столовой обрушились потолок и стена. Прокуратура Надеждинского района приступила к проверке после случившегося. Здание образовательного учреждения построили еще в 1962 году.

Турция Обрушения

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