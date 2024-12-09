Пожар вспыхнул на угольной шахте в Кузбассе

«Несколько отделений горноспасатели выехали на происшествие на шахту в Калтанском городском округе. Люди из шахты выводятся», - отметили в сообщении.

В общей сложности сотрудники МЧС вывели на поверхность 120 человек, двоим из них понадобилась помощь врачей. Сейчас на месте ЧП работают 44 специалиста и девять единиц спецтехники.

В ноябре в шахте «Таштагольская» из-за горного удара обрушилась кровля , в результате под завалом оказался один рабочий. С места ЧП эвакуировали 183 шахтера. Спасательная операция длилась весь день, к вечеру спасатели обнаружили тело мужчины.