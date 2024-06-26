Пожар вспыхнул на стройке в районе Коптево

Читайте нас в:

На место ЧП оперативно прибыли спасатели, которые потушили пожар. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что огнеборцы локализовали возгорание в 10:57, а в 10:59 - ликвидировали пожар. По данным ведомства, никто не пострадал.

Ранее крупный пожар зафиксировали в восьмиэтажном здании во Фрязине. В Следственном комитете предположили, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

Огнеборцы не могли справиться с ЧП много часов , ситуацию осложнили находившиеся в здании газовые баллоны, которые взорвались. В пожаре погибли шесть человек. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.