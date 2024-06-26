26 июня 2024, 11:21

Пожар вспыхнул на стройке в районе Коптево

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На строительной площадке в Старокоптевском переулке на севере Москвы загорелся утеплитель. Об этом сообщил источник 360.ru.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели, которые потушили пожар. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что огнеборцы локализовали возгорание в 10:57, а в 10:59 - ликвидировали пожар. По данным ведомства, никто не пострадал.

Ранее крупный пожар зафиксировали в восьмиэтажном здании во Фрязине. В Следственном комитете предположили, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

Огнеборцы не могли справиться с ЧП много часов , ситуацию осложнили находившиеся в здании газовые баллоны, которые взорвались. В пожаре погибли шесть человек. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров.

Спасатели Пожары МЧС РФ Москва
26 июня 2024, 12:32
Появилось видео с места столкновения автобуса с трактором в Ивановской области
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В Ивановской области в районе населенного пункта Кулиги произошло ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с трактором и съехал в кювет. Госпитализировали девять пострадавших, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Авария случилась на пятом километре трассы Иваново - Ярославль в 10:06. Водитель автобуса Huyndai при обгоне столкнулся с трактором «Белорус», который поворачивал налево. Маршрутка съехала в кювет и опрокинулась.

Автобус вез 20 пассажиров по маршруту Владимир - Ярославль через Иваново. Из них медпомощь потребовалась 11 людям. Двое остались на месте аварии, девятерых госпитализировали. Среди пострадавших трое несовершеннолетних - двоим по 14 и одному шесть лет.

Кадры с места аварии показало МЧС Ивановской области. Все пострадавшие в аварии вышли из салона автобуса самостоятельно, их увезли в больницы в Иванове. Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения.

В Краснодаре автомобиль вылетел на дорогу с третьего этажа многоуровневого паркинга , сообщил RT. Погибла семья из трех человек.

Знакомый водителя в разговоре с 360.ru назвал произошедшее недоразумением.

МВД РФ ДТП МЧС РФ ГИБДД Автобусы
26 июня 2024, 10:02
Лифт насмерть задавил ребенка в торговом центре Югры
РИА «Новости»
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В ХМАО в городе Урай 11-летний мальчик погиб в одном из торговых центров. Его насмерть задавила платформа грузового лифта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 24 июня в ТЦ на улице Ленина.

Ребенок стоял у открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования. Школьник решил запрыгнуть на платформу подъемника, движущегося вверх с первого этажа, но его зажало конструкциями лифта. В результате мальчик умер на месте.

Прокуратура Урая приступила к проверке. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Санкт-Петербурге в жилом доме рухнул лифт с 12-летним мальчиком. Кабина пролетела с 20-го до первого этажа, но подросток не пострадал.

ХМАО Дети
26 июня 2024, 09:41
Десятки людей срочно вывели на улицу из аэропорта Благовещенска
РИА «Новости»
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В Благовещенске из здания аэропорта вывели на улицу всех пассажиров. На место приехали представители экстренных служб, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным издания, утром 26 июня оператору «системы 112» поступило сообщение о минировании здания аэропорта Благовещенска. Администрация объявила эвакуацию.

Amur Mash уточнил, что многие пассажиры подумали, что спасатели проводят учения.

На опубликованных Telegram-каналом кадрах видно, как десятки людей с сумками и чемоданами стоят на улице. Также можно увидеть, что на месте работают спасатели и полицейские.

Регистрацию на рейсы в Москву, Владивосток и Новосибирск приостановили.

Позже журналисты пояснили, что пассажирам разрешили вернуться в здание. Аэропорт возобновил работу.

На днях похожая ситуация произошла в аэропорту имени Бориса Кустодиева в Астрахани. Из здания воздушной гавани также эвакуировали пассажиров и сотрудников после поступившего сигнала о бомбе.

Терроризм Самолеты Эвакуации
26 июня 2024, 09:26
СК выяснит обстоятельства нападения на бригаду скорой помощи под Томском
РИА «Новости»
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Следственный комитет проверит информацию о нападении на сотрудников скорой помощи, которые прибыли на вызов в поселок Степановка Верхнекетского района Томской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

В Сети появилась запись о том, что распивающие алкоголь двое мужчин и женщина напали на фельдшера и водителя «скорой». По данным СК, это произошло в ночь с 15 на 16 июня.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - указали в пресс-службе.

Ранее массовая драка произошла на Артиллерийской улице в Саратове. На рынке у овощной лавки повздорили несколько мужчин, завязалась потасовка. Находящиеся рядом женщины попытались разнять дерущихся, и их тоже затянуло в конфликт. Один из мужчин вооружился топором, но не стал его использовать.

На место прибыла полиция, сотрудники МВД задержали одного из участников конфликта. Ведомство начало проводить проверку по факту массовой драки.

Скорая помощь Алкоголь Следственный комитет России

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