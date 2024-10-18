18 октября 2024, 06:59

Пожар вспыхнул на складе в Марьино

РИА «Новости»
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Ранним утром на складе в Марьино произошел пожар. Огнеборцы ликвидировали возгорание, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Возгорание произошло в административном здании на улице Перерва. На втором этаже здания расположен хостел. Огнеборцы проверили помещение, людей там не было. На третьем этаже обнаружили задымление.

Спасатели установили, что огонь вспыхнул сразу в нескольких очагах. Загорелись товары народного потребления на площади в 80 квадратных метров. Пожар ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало. Специалистам предстоит установить причины возгорания.

Накануне в гостинице в Тверском районе Москвы произошел пожар. Там загорелся короб вентиляции при проведении сварочных работ.

Спасатели Пожары
18 октября 2024, 02:15
ДТП с фейерверком произошло в Амурской области
РИА «Новости»
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Фура, перевозившая фейерверки, загорелась при дорожно-транспортном происшествии в Амурской области. Авария произошла в селе Возжаевка на АЗС, сообщил Telegram-канал «112».

На дороге легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. Фура упала на бок и задела электрический провод, в результате чего машина загорелась. Фейерверки сдетонировали и стали взрываться, в небо влетели сотни салютов.

Прибывшие на место аварии пожарные потушили возгорание. По информации Telegram-канала, три человека погибли, один пострадал.

Ранее в Дагестане иномарка столкнулась с «Газелью». ДТП произошло на трассе Муцалаул - Кокрек. Пострадали 20 человек, по предварительной информации, один человек погиб.

ДТП Дороги Машины
18 октября 2024, 00:02
Катер ушел под воду в Крюковом канале Петербурга
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В Крюковом канале Санкт-Петербурга ушел под воду катер. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Судно столкнулось с понтоном и получило пробоину. После этого катер начал тонуть. Пассажиры, которые находились на борту, самостоятельно выбрались на берег. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», - сообщили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала 78.ru , троих пассажиров передали медикам.

В Китае ранее затонула новейшая атомная субмарина. ЧП случилось недалеко от Уханя в конце мая - начале июня. Власти КНР попытались скрыть этот факт.

Санкт-Петербург
17 октября 2024, 23:19
Семь вагонов сошли с рельсов во Владимирской области
Pxhere
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Семь пустых вагонов сошли с рельсов при выполнении маневренных работ во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

ЧП случилось 17 октября вечером на станции Муром. В результате никто не пострадал, угрозы экологии и повреждения путей нет. Сход вагонов не повлиял на движение поездов, к месту происшествия направили два восстановительных состава.

Туда также выехали помощник Владимирского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

«Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - уточнили в пресс-службе.

Несколько дней назад вагоны с мазутом сошли с рельсов на станции Бугульма в Татарстане. Происшествие не привело к разливу нефтепродуктов.

Поезда
17 октября 2024, 22:47
«Бился с бесами» или убийство по пьяни? Дочь убитого священником выдвинула свою версию
РИА «Новости»
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Челябинский священник Игорь Ефремов в пьяном угаре убил собутыльника и заявил, что тот его домогался. Также он кричал, что бился с бесами. Дочь погибшего рассказала 360.ru свою версию убийства. Она заявила, что не верит в слова священника о домогательствах, версия с пьяной дракой по ее мнению выглядит правдоподобней.

Жил по понятиям Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Губернское отец Игорь Ефремов убил мужа местной учительницы, с которым вместе распивал спиртные напитки. По версии священника, мужчина начал его домогаться, а он защищался и убил его. Когда приехала полиция, священнослужитель кричал, что «бился с бесами и не знал, что это Сашка» (убитый Александр Юрпалов). Об этом изданию рассказала дочь погибшего.

Женщина уточнила, что между ее отцом и священником были нормальные добрососедские отношения. Ефремов пил на протяжении долгого времени, а Юрпалов уходил в запой по случаю, раз в год, по словам дочери. В этот раз он запил из-за финансовых проблем, к священнику пошел за сочувствием и пониманием, чтобы поговорить, пояснила собеседница издания.

«Была женщина, которая слышала своими ушами. Когда приехала полиция, батюшка вышел на крыльцо и сказал: „Я же думал это бесы, я же не знал, что это Сашка“. <…> По множественным ножевым ранениям, которые нам загримировать даже ритуальные услуги не могут, там обороной не пахнет», - поделилась женщина.

Она заявила, что ее отец жил «по понятиям», с четкой мужской позицией, для него было недопустимо домогаться до мужчины. Поэтому заявление священника она считает клеветой и абсурдом. Женщина считает, что епархия выгораживает батюшку.

«К батюшке он пошел как к последнему человеку, с которым можно поговорить. Он понимал, что батюшка пьет, но ведь остается в человеке какая-то надежда, что может быть там подскажет, пусть и по пьяни, хотя бы выслушает», - предположила дочь погибшего.

Женщина уверена, что между собутыльниками произошла ссора на фоне пьяного недопонимания, и священник схватился за нож. Версия с бесами вполне вписывается в этот сценарий, в алкогольном угаре батюшка находился не первый день. Вариант с самозащитой женщина не рассматривает, так как на теле погибшего было много ножевых ранений, не свойственных самозащите.

По версии женщины, священник вытащил свою жертву на улицу и пошел в дом, проспался. А когда обнаружил, что натворил, решил придумать отмазку, что сосед его домогался. Дочь погибшего заявила, что этот сценарий событий кажется ей и всему окружению ее отца наиболее вероятным.

Хороший человек запутался Бывший коллега Ефремова по театру, где ранее тот служил, Никита Важенин отозвался о нем как об очень хорошем человеке. Он предположил, что Ефремов просто запутался по жизни из-за происходящего вокруг.

«Странная совершенно произошла история. Трудно поверить или объяснить, почему это произошло. Думаю, что на всех нас на сегодняшний день накладывает отпечаток происходящее, это последствия всех тех перемен, которые за последние два-три года происходят», - отметил Важенин.

Актер считает, что Ефремов стал искать выход в алкоголе. Он отметил, что никто не застрахован от странных и неприятных происшествий и не стоит зарекаться.

«Очень нормальный, спокойный. Может быть какие-то у него проблемы были душевные, я не знаю. <…> Версия такая, что это все алкоголь, гад такой», - заявил Важенин.

Он рассказал, что раньше Ефремов не пил. Артист предположил, что его бывший коллега и сосед повздорили, и у Игоря произошел «срыв».

«Я не представляю его в роли убийцы хладнокровного», - подчеркнул собеседник издания.

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