Пожар вспыхнул на швейном предприятии в Подмосковье
В поселке Володарского в Ленинском округе Московской области вспыхнул крупный пожар на территории швейного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Площадь пожара достигла 1400 квадратных метров.
«Частично обрушилась кровля, огонь распространился на соседние торговые ряды», - отметили в министерстве.
На место ЧП прибыли 20 специалистов и 10 единиц техники.
Ранее пожар произошел на мебельной фабрике в Химках. Его площадь составила две тысячи «квадратов». Кровля здания обрушилась. Внутри находилось до 30 газовых баллонов. Очевидцы ЧП зафиксировали черный столб дымы, поднимающийся над местом происшествия.