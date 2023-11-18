Пожар вспыхнул на объекте энергетической структуры под Одессой

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По его словам, объект получил повреждения.

По информации украинского издания ТСН, пострадало административное здание. Пожарные локализовали огонь.

В Одесской области 18 ноября сработала система ПВО, прозвучали звуки взрывов. Воздушную тревогу также объявили в Киеве, Чернигове и Староконстантинове Хмельницкой области. Очевидцы сообщили о взрывах в украинской столице , официальной информации не поступало.

Ранее беспилотник ВСУ попытался совершить атаку на авиационный завод в Смоленске. Системы РЭБ подавили дрон, в итоге БПЛА рухнул на крышу здания и взорвался. Огнеборцы потушили возникший пожар. Беспилотник пробил в крыше дыру, но никто не пострадал.

Губернатор Смоленской области позже сообщил, что российские системы ПВО сбили украинские беспилотники в Заднепровском районе.