18 ноября 2023, 13:15

Пожар вспыхнул на объекте энергетической структуры под Одессой

Unsplash
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Пожар возник на объекте энергетической инфраструктуры в районе Одессы. Об этом заявил глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

По его словам, объект получил повреждения.

По информации украинского издания ТСН, пострадало административное здание. Пожарные локализовали огонь.

В Одесской области 18 ноября сработала система ПВО, прозвучали звуки взрывов. Воздушную тревогу также объявили в Киеве, Чернигове и Староконстантинове Хмельницкой области. Очевидцы сообщили о взрывах в украинской столице , официальной информации не поступало.

Ранее беспилотник ВСУ попытался совершить атаку на авиационный завод в Смоленске. Системы РЭБ подавили дрон, в итоге БПЛА рухнул на крышу здания и взорвался. Огнеборцы потушили возникший пожар. Беспилотник пробил в крыше дыру, но никто не пострадал.

Губернатор Смоленской области позже сообщил, что российские системы ПВО сбили украинские беспилотники в Заднепровском районе.

Одесса Взрывы Украина
18 ноября 2023, 13:21
Московские криминалисты подключились к расследованию дела об обрушении части дома в Астрахани
Пресс-служба Следственного комитета
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Привлеченные Следственным комитетом России эксперты-криминалисты приступили к расследованию уголовного дела об обрушении части дома в Астрахани. По делу допросили уже более 70 жильцов пятиэтажки, сообщила пресс-служба СК РФ.

«На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, регионального СУ СК России и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России», - говорится в сообщении.

По делу создали следственно-оперативную группу. Помимо жильцов допрашиваются работники администрации, УК и контролирующих органов. Следователи назначили экспертизы, в частности комплексную строительно-техническую, произвели выемки документов, изъяли записи с камер видеонаблюдения и записи, сделанные очевидцами.

В Следкоме напомнили, что рассматриваются разные версии случившегося, в том числе повреждение несущей конструкции во время ремонта.

Два подъезда дома на Вокзальной площади в Астрахани обрушились вечером 16 ноября. Погибла 84-летняя пенсионерка, остальных жильцов удалось вовремя эвакуировать. Спасателей, работавших на месте, представят к награде.

Уголовное дело возбудили о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности.

СК РФ Следственный комитет России Обрушение дома в Астрахани
18 ноября 2023, 12:48
Мошенники заставили 74-летнюю пенсионерку в Новосибирске поджечь военкомат — СМИ
Freepik
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Пенсионерка бросила коктейль Молотова в военный комиссариат Дзержинского района Новосибирска. Источник в правоохранительных органах пояснил Infopro54, что пенсионерка хотела отомстить мошенникам.

Пенсионерка бросила коктейль Молотова в военный комиссариат Дзержинского района Новосибирска. Источник в правоохранительных органах пояснил Infopro54 , что пенсионерка хотела отомстить мошенникам.

Оперативники задержали 74-летнюю жительницу поздним вечером 17 ноября. После пенсионерка объяснила полицейским, что мошенники оставили ее без квартиры.

«Ей подсказали, что люди, которые ее обманули, находятся в здании военкомата. Вот она и пошла им мстить», - уточнили авторы статьи.

Идет проверка, пенсионерке грозит уголовная ответственность. Пожилая женщина уже сожалеет о своем поступке.

Ранее пенсионер бросил коктейль Молотова у военкомата в Обнинске. Пожилой мужчина орудовал в темное время суток. Пожара не случилось, но окно на первом этаже оказалось повреждено. Вину пенсионер не признал, однако появилось предположение, что житель попал под влияние украинских мошенников.

Пенсионеры Мошенничество
18 ноября 2023, 12:25
Такси и грузовик столкнулись на МКАД — источник
Фото: freepik.com
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На Московской кольцевой автодороге произошла авария. На 88-м километре внешней стороны столкнулись автомобиль такси и грузовик. Прибывшие на место медики осматривают одного из пострадавших водителей, сообщил источник «360».

Один из очевидцев, который в это время был около магазина, рассказал «360», что услышал резкий звук и увидел на дороге перевернутую легковушку.

Другие подробности уточняются. О пострадавших пока ничего не известно. Все причины и обстоятельства аварии установят автоинспекторы.

В столичном дептрансе уточнили , что из-за ДТП затруднено движение - проехать можно по одной полосе из пяти.

Накануне в массовом ДТП столкнулись Hyundai IX35 , Porsche Cayenne, Chery Tiggo и Mazda CX-5. Авария произошла напротив домов 7-9 по улице Краснопрудной. Из автомобиля Hyundai разлилось топливо.

ДТП Москва 2023
18 ноября 2023, 11:32
Мужчина пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве
Unsplash
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Сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину на Поклонной горе. Предположительно, он пытался потушить Вечный огонь, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что ночью 18 ноября злоумышленник на Поклонной горе вылил из пластиковой бутылки жидкость в Вечный огонь, чтобы потушить его. Затем вандал повредил и раскидал возложенные венки.

Против мужчины возбудили уголовное дело о повреждении мемориалов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны.

Вскоре суд решит вопрос об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура.

На днях две студентки прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде. Их поступок попал на камеру видеонаблюдения. К девушкам подошли полицейские и задержали их на месте.

Памятники Вандализм Москва 2023

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