Пожар в жилом доме в Усть-Илимске локализовали
Пожар в городе Усть-Илимске, где загорелся деревянный двухэтажный дом, локализовали. Площадь горения составила 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Иркутской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах», - отметили в ведомстве.
На месте ЧП работали 49 специалистов и 15 единиц спецтехники. Пожарные успели эвакуировать пострадавших мужчину и женщину.
Еще 30 жильцов вышли из горящего дома самостоятельно.
Городская администрация пообещала предоставить оставшимся без крыши над головой людям временное жилье. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
В центре Москвы сильный пожар охватил двухэтажное здание. Во время тушения пожарные спасли трех человек.
Выяснилось, что на втором этаже административного здания на улице Гиляровского загорелся строительный мусор.