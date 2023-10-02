Пожар в жилом доме в Тобольске полностью потушили

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«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Тюменской области», - указали в сообщении.

Взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Тобольске в воскресенье вечером. После этого произошло возгорание, которое перекинулось на кровлю дома. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров.

На месте ЧП работали более 60 специалистов и 20 единиц техники. Спасатели вывели из пострадавшего дома 300 жильцов, трех человек госпитализировали.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход проверки по факту взрыва газа в Тобольске. По данным регионального Следственного комитета , правоохранители возбудили уголовное дело после пожара в Тобольске, где пострадали несколько жильцов.

В Новом Уренгое ранее сгорело здание бывшей гостиницы. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В результате повредилось помещение на первом этаже.