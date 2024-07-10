10 июля 2024, 15:48

Пожар в здании райсуда в Сочи полностью потушили

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Спасатели полностью потушили пожар в здании Лазаревского районного суда в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На опубликованных кадрах видно, что огнеборцы занимаются проливкой здания. Из помещения все еще идет дым.

Днем 10 июля в суде загорелась мансарда. В тушении огня задействовали 60 пожарных и 18 единиц спецтехники. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.

По предварительный данным, причиной пожара могли стать неполадки с электропроводкой. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожары Сочи МЧС РФ
10 июля 2024, 16:41
Мужчина в Мытищах угрожал женщине-инвалиду, катался по газону и чуть не задавил детей
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В Мытищах приезжий угрожал женщине-инвалиду и сломал зеркало на ее авто из-за замечания о парковке. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Пенсионерка приехала домой и обнаружила, что место для инвалидов занял некий мужчина. Женщина заблокировала выезд автохаму. Тот обматерил пенсионерку и стал кидаться на нее с угрозами. Затем разбил зеркало на ее авто, выехал с парковки прямо по газону и едва не задавил гулявших во дворе детей.

По данным источника 360.ru, все произошло на улице Заречной в поселке Мебельная Фабрика. Злоумышленник причинил женщине-инвалиду значительный материальный ущерб.

Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося. Правоохранители установят личность нарушителя и выяснят все обстоятельства произошедшего.

Мытищинская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Весной 2024 года жителя Ставрополья заподозрили в избиении прохожего , который сделал ему замечание из-за громкой музыки в автомобиле.

Мытищи Преступления Мужчины
10 июля 2024, 15:25
На борту самолета, разбившегося в Татарстане, были члены одной семьи
Пресс-служба Следственного комитета
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Погибшими при крушении Cessna-17 в Камско-Устьинском районе Татарстана оказались мать и дочь. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Легкомоторный самолет разбился утром. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным издания, пилот проводил экскурсию для семьи. Он тоже погиб. Отцу семейства удалось выжить, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщили местные паблики, семья, для которой проводили экскурсию, была из Воронежской области.

Ранее владелец разбившегося воздушного судна в интервью 360.ru предположил, что причиной крушения мог стать квадрокоптер, попавший в винт Cessna-17.

Татарстан Семья Самолеты
10 июля 2024, 14:27
Открытое горение в сочинском суде ликвидировали
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Огнеборцы локализовали пожар в здании Лазаревского районного суда в Сочи и ликвидировали открытое горение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели локализовали пожар на 690 квадратных метрах. По данным МЧС, днем 10 июля загорелась мансарда, на месте работают 60 пожарных и 18 единиц техники. Из здания суда самостоятельно эвакуировались 40 человек.

Ранее 360.ru опубликовал видеозапись с пожаром. Горящее здание находится на улице Победы, причиной ЧП могли стать проблемы с электропроводкой. По данным Telegram-канала «ЧП Дагомыс» , из-за пожара никто не пострадал.

В тот же день огонь вспыхнул в многоэтажном доме в районе Крылатское в Москве.

Пожары Суд Сочи
10 июля 2024, 14:12
«Потерял управление». Владелец рухнувшего в Татарстане самолета — об авиакатастрофе
Телеканал «360»
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Причиной смертельного падения самолета в Татарстане мог стать квадрокоптер. Об этом 360.ru рассказал владелец воздушного судна Степан Смирнов.

По его словам, за штурвалом находился опытный пилот-инструктор, который проверил исправность техники перед полетом.

«Техника исправная, пилот опытный, погода нормальная. <…> Слухи ходят, что квадрокоптер, может, был. Там просто красивое место, и несанкционированно периодически поднимают (аппараты - прим. ред.). Если в винт попадает квадрокоптер, он может повредить [самолет]. Я по фото посмотрел по геопозиции. Он находится не в том месте, он там обычно не пролетает. <…> Потерял, судя по всему, управление», - отметил мужчина.

По его словам, случившееся стало неожиданностью.

«У нас никогда ничего такого не было. Всегда пилот жив-здоров, техника исправна, погода летная. Погода вообще хорошая, отличная. <…> Что внутри самолета - неизвестно, но самолет был исправен, до этого взлетали, посмотрели», - добавил Смирнов.

При крушении прогулочного самолета в Татарстане погибли три человека. Легкомоторное воздушное судно рухнуло недалеко от населенного пункта Камское Устье.

Татарстан Авиакатастрофы Самолеты

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