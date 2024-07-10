Пожар в здании райсуда в Сочи полностью потушили

В Мытищах приезжий угрожал женщине-инвалиду и сломал зеркало на ее авто из-за замечания о парковке. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Пенсионерка приехала домой и обнаружила, что место для инвалидов занял некий мужчина. Женщина заблокировала выезд автохаму. Тот обматерил пенсионерку и стал кидаться на нее с угрозами. Затем разбил зеркало на ее авто, выехал с парковки прямо по газону и едва не задавил гулявших во дворе детей.

По данным источника 360.ru, все произошло на улице Заречной в поселке Мебельная Фабрика. Злоумышленник причинил женщине-инвалиду значительный материальный ущерб.

Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося. Правоохранители установят личность нарушителя и выяснят все обстоятельства произошедшего.

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