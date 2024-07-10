Пожар в здании райсуда в Сочи полностью потушили
Спасатели полностью потушили пожар в здании Лазаревского районного суда в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
На опубликованных кадрах видно, что огнеборцы занимаются проливкой здания. Из помещения все еще идет дым.
Днем 10 июля в суде загорелась мансарда. В тушении огня задействовали 60 пожарных и 18 единиц спецтехники. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.
По предварительный данным, причиной пожара могли стать неполадки с электропроводкой. В результате ЧП никто не пострадал.