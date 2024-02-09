Пожар в здании хлебозавода «Амур» в Москве локализовали

Источник «360» уточнил, что в здании загорелось оборудование и продукция, которая хранилась на паллетах. Огонь успел распространиться на площади 100 квадратных метров.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что взяли на контроль установление причин и обстоятельств на Амурской улице.

О пожаре на востоке Москвы стало известно около часа назад. По информации источника «360», в экстренные службы сообщили об угрозе взрыва , а в загоревшемся здании могли быть газовые баллоны. Местные жители видели пламя, вырывающееся из окон на втором этаже здания.