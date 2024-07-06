Пожар в здании автотехцентра на юго-востоке Москвы потушили

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Ранее источник 360.ru сообщил, что здание автотехцентра по Люблинской улице в Москве загорелось на площади 250 квадратных метров.

«Пожар на юго-востоке Москвы полностью ликвидировали. В устранении последствий возгорания задействовали 22 единицы техники и 70 специалистов. Информация о пострадавших не поступала», - заявили в МЧС.





Прибывшие на место правоохранители ограничили движение по Люблинской улице, в сторону области открытой оставили одну полосу.

Накануне на Ленинском проспекте в Москве загорелся Дом культуры.