Пожар в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе после взрыва охватил 800 «квадратов»

Следователи обвинили 35-летнего мужчину в убийстве младенца, которое произошло летом в Ленинском районе Челябинска. Изначально в преступлении подозревали ребенка с особенностями умственного развития, сообщило издание 74.ru со ссылкой на собственные источники.

Что произошло Происшествие произошло летом 2025 года в многодетной семье, проживающей на улице Агалакова в Челябинске. В тот день в квартире ночевали дети соседки, которая попросила оставить их из-за дезинсекции в своем доме. Утром дядя заявил, что один из соседских детей с ДЦП якобы ударил малыша.

После этого взрослые обнаружили, что ребенок не дышит. Спасти его не удалось. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Выдвигалась версия, согласно которой ее мог нанести сын соседки.

Новый подозреваемый Однако позже следствие установило, что 35-летний мужчина сам нанес племяннику смертельный удар. По информации источника издания, в тот день он был пьян. Предположительно, подозреваемого раздражал плач ребенка.

Полиция уже задержала мужчину. Ему предъявили обвинение в избиении, повлекшем смерть ребенка. На период расследования он останется под стражей.

Попытки адвоката смягчить меру пресечения не увенчались успехом - областной суд оставил решение о содержании в СИЗО в силе, несмотря на доводы о том, что обвиняемый не собирается скрываться или препятствовать следствию.

Ранее младенец в Нахабине умер от укола соседки. Однако виновница отделалась штрафом.