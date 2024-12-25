25 декабря 2024, 09:26

Пожар в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе после взрыва охватил 800 «квадратов»

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Спасатели приступили к тушению пожара, вспыхнувшего в торговом центре «Алания Молл» после взрыва. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь возгорания составляет порядка 800 квадратных метров. По данным ведомства, огонь вспыхнул на третьем этаже здания.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения», - отметили в пресс-службе.

Причиной ЧП мог стать взрыв бытового газа. Пострадали девять человек, в том числе находившиеся на улице рядом со зданием прохожие. По данным Telegram-канала Baza, жертвой взрыва стала 57-летняя уборщица. Она пришла в торговый центра перед его открытием.

К месту пожара выехал глава Республики Северная Осети - Алания Сергей Меняйло. По его словам, на месте ЧП развернули оперативный штаб. Он пообещал держать население в курсе происходящего.

Пожары МЧС РФ Взрыв в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе
25 декабря 2024, 05:43
Загадочное убийство младенца в Челябинске. Что известно о подозреваемых
РИА «Новости»
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Следователи обвинили 35-летнего мужчину в убийстве младенца, которое произошло летом в Ленинском районе Челябинска. Изначально в преступлении подозревали ребенка с особенностями умственного развития, сообщило издание 74.ru со ссылкой на собственные источники.

Что произошло Происшествие произошло летом 2025 года в многодетной семье, проживающей на улице Агалакова в Челябинске. В тот день в квартире ночевали дети соседки, которая попросила оставить их из-за дезинсекции в своем доме. Утром дядя заявил, что один из соседских детей с ДЦП якобы ударил малыша.

После этого взрослые обнаружили, что ребенок не дышит. Спасти его не удалось. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Выдвигалась версия, согласно которой ее мог нанести сын соседки.

Новый подозреваемый Однако позже следствие установило, что 35-летний мужчина сам нанес племяннику смертельный удар. По информации источника издания, в тот день он был пьян. Предположительно, подозреваемого раздражал плач ребенка.

Полиция уже задержала мужчину. Ему предъявили обвинение в избиении, повлекшем смерть ребенка. На период расследования он останется под стражей.

Попытки адвоката смягчить меру пресечения не увенчались успехом - областной суд оставил решение о содержании в СИЗО в силе, несмотря на доводы о том, что обвиняемый не собирается скрываться или препятствовать следствию.

Ранее младенец в Нахабине умер от укола соседки. Однако виновница отделалась штрафом.

Убийства Дети Челябинск Полиция
25 декабря 2024, 03:24
Некоторые детали при крушении судна Ursa Major вызвали удивление депутата
РИА «Новости»
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Скорость затопления российского торгового судна Ursa Major удивила депутата Госдумы и бывшего морского офицера Андрея Колесника. Он рассказал об этом изданию «Взгляд».

По информации СМИ Испании, у берегов которой затонуло судно, взрыв произошел в машинном отделении. Колесник считает, что при таком повреждении корабль бы так быстро не затонул. Депутат не исключил теракт.

«В машинном отделении нет водонепроницаемых переборок. И то, что взрыв, судя по имеющейся информации, произошел именно там, случилось „как нельзя кстати“. Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега. Взрыв именно в машинном отделении», - заявил бывший морской офицер.

Колесник отметил, что окончательные выводы можно будет делать при осмотре сухогруза. У россии есть глубоководные аппараты, которые смогут провести осмотр.

Ursa Major затонуло в Средиземном море , следуя из Санкт-Петербурга во Владивосток. Спасателям удалось вытащить из воды 14 человек, их доставили в испанский город Картахена.

Корабли Взрывы Депутаты Испания Владивосток Крушение российского сухогруза Ursa Major
25 декабря 2024, 00:36
Сразу в реанимацию. Актера из «Жмурок» и «Майора Грома» госпитализировали перед спектаклем
РИА «Новости»
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Актер Евгений Косырев почувствовал недомогание перед спектаклем в Москве. Его госпитализировали, сообщило РИА «Новости».

Источник агентства рассказал, что Косырев должен был играть в спектакле «Утиная охота». Его ставили в Театре Вахтангова.

Актер приехал в театр незадолго до начала представления. Здесь он почувствовал себя плохо. Его коллеги вызвали скорую помощь, Косырева отвезли в больницу.

Собеседница издания не уточнила причин госпитализации актера. Она добавила, что постановку решили играть без его участия.

Источник «Известий» утверждает, что Косырева сразу направили в реанимацию. По его данным, врачи нашли у актера проблемы с брюшной полостью и печенью. Какие именно, не уточнялось.

Косырев служит в Театре Вахтангова с 2001 года. Он перешел в него сразу после Театрального училища имени Щукина. Актер известен своими ролями в картинах «Жмурки» (сыграл взрослого сына главного героя) и «Майор Гром: Чумной Доктор», всего за свою карьеру он снялся в 66 фильмах.

Ранее в московскую больницу госпитализировали жену актера Константина Хабенского.

Врачи Фильмы Спектакль Театры Актеры
24 декабря 2024, 22:25
«Как будто выстрелы». Очевидцы — о поджоге фейерверка в ТЦ в Серпухове
Телеканал «360»
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Пожилая женщина взорвала фейерверк в торговом центре в подмосковном Серпухове. Очевидцы рассказали 360.ru, что звуки взрывающихся петард были похожи на выстрелы, люди стали прятаться за витринами.

Сообщения об инциденте поступили в дежурную часть полиции. На месте правоохранители выяснили, что неизвестная женщина подожгла в здании пиротехнику.

«Изначально было страшно. Как будто выстрелы. Я дверь закрыл, пережидал», - рассказал очевидец Роман.

В результате действий пенсионерки никто не пострадал. Однако из здания эвакуировали 320 человек.

«Взрывы, искры. Похоже, кто-то подбросил петарду в торговый центр. Спасательные службы приехали очень быстро, прошло минут 5-10», - добавила Александра, сотрудница одного из магазинов торгового центра.

Прибывшие на место правоохранители сумели оперативно установить, а затем и задержать правонарушительницу. Ей оказалась жительница Серпухова 1947 года рождения.

«Было очень громко, я запаниковала. Из ниоткуда раздался грохот, я не поняла, что произошло. Пришлось спрятаться за витриной», - рассказала очевидица Зульфия.

Предварительно, пожилая женщина могла действовать по указу мошенников. Полиция начала разбирательство по данному делу.

Поджоги банкоматов и взрывы петард в торговых центрах происходят в конце декабря по всей России. За последние десять дней мошенники заставили россиян совершить более 30 атак на банковские отделения.

Поджоги Серпухов Взрывы Женщины Полиция

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