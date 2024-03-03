03 марта 2024, 13:54

Пожар в спа-комплексе потушили в Алтайском крае

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Спасатели в Алтайском крае ликвидировали горение в спа-комплексе отеля «Бирюзовая Катунь» в особой экономической зоне региона. Об этом сообщила пресс-служба главка краевого МЧС.

Пожар начался вечером в субботу, 2 марта. Спасатели сумели локализовать возгорание на площади в 1,2 тысячи квадратных метров, на месте происшествия никто не пострадал.

«Открытое горение на территории строения оздоровительного комплекса ликвидировали, идет разборка и проливка конструкций», - отметили в пресс-службе.

Всего к работам привлекли две единицы техники и семь спасателей. Органы дознания в ближайшее время установят причину пожара.

Днем ранее в центре города Кузнецк Пензенской области начался пожар в торговом центре «Мост». Возгорание распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров. Посетители и работники ТЦ своевременно покинули здание, никто не пострадал.

Спасатели Пожары МЧС РФ
03 марта 2024, 14:22
Пятилетний мальчик утонул в бассейне в Башкирии
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Пятилетний мальчик утонул в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в селе Аскарово в Башкирии. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального правления СК.

По данным ведомства, мать с четырьмя детьми пришла в бассейн в минувшую субботу, 2 февраля. Спустя некоторое время одного ребенка нашли в воде без признаков жизни.

Прибывшие на место следователи осмотрели аквазону и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего.

По итогам проверки следователи оценят действия матери и сотрудников физкультурного центра, отвечающих за безопасность посетителей.

Сотрудники прокуратуры Абзелиловского района оорганизовали собственную проверку гибели мальчика.

Ранее на Урале мать потеряла сознание во время купания младенца. Четырехмесячная девочка захлебнулась водой и скончалась.

Дети Башкирия
03 марта 2024, 13:34
Тела двух мужчин обнаружили в номере петербургского отеля
РИА «Новости»
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В отеле в поселке Парголово под Санкт-Петербургом обнаружили тела двух мужчин. Об этом сообщили «Известия».

По информации источника, погибшими оказались мужчины 1990 и 1996 годов рождения. Они лежали на диване без каких-либо признаков насильственной смерти.

Тела отправили в морг для выяснения причин смерти. Следователи в настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ростовской области в конце февраля обнаружили тела отца и сына, залитых в бетон в импровизированном склепе. Хозяйку квартиры отправили в психиатрическую клинику, а тела погибших - на экспертизу.

В Московской области в одном из строительных вагончиков нашли тела женщины и мужчины со следами укусов животных и признаками обморожения. Конечности у погибших серьезно обглодали собаки и кошки, у женщины пропала левая лодыжка, а у мужчины - правая.

Санкт-Петербург Отели Мужчины
03 марта 2024, 13:22
Бродячая собака напала на подростка под Иркутском
РИА «Новости»
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Бродячая собака накинулась на восьмилетнего ребенка в городе Братске Иркутской области, местный главк Следственного комитета завел уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Животное вцепилось в ногу мальчика недалеко от одной из школ. Одноклассники не растерялись и отогнали собаку, мать пострадавшего отвезла его в больницу.

«Следственный отдел по Братску завел дело по статье „Оказание услуг или невыполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности“. Следователи дадут оценку деятельности ответственным лицам за организацию содержания и отлова безнадзорных животных», - заявили в СК по региону.

В конце февраля в Иркутской области произошло похожее ЧП, стая собак накинулась на пятилетнего ребенка и сильно покусала. Пострадавшего отвезли в больницу, СК завел дело о халатности.

Дети Иркутская область Собаки Следственный комитет России
03 марта 2024, 12:37
Крыша гаража обрушилась на машины скорой помощи на Урале
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Часть кровли в гараже Качканарской ЦГБ обрушилась на машины скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

Обрушение произошло 2 марта около 20:00, в результате чего повреждения получили два автомобиля. В это время сотрудников медицинского учреждения и водителей в гараже не было. Никто не пострадал.

Утром 3 марта глава областного Минздрава Андрей Карлов поручил организовать оперативный штаб для устранения последствий ЧП. Работы начнутся в понедельник.

Всего в автопарке Качканарской ЦГБ семь автомобилей. Машины скорой, которые не используют бригады медиков, переместят на стоянку возле здания Горэнерго. В ведомстве подчеркнули, что ЧП никак не повлияло на оказание жителям региона медпомощи.

В Краснодаре машина скорой помощи попала в аварию. В нее врезался водитель иномарки, выехавший на встречную полосу движения.

Скорая помощь Минздрав Свердловская область Машины

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