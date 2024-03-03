Пожар в спа-комплексе потушили в Алтайском крае

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Пожар начался вечером в субботу, 2 марта. Спасатели сумели локализовать возгорание на площади в 1,2 тысячи квадратных метров, на месте происшествия никто не пострадал.

«Открытое горение на территории строения оздоровительного комплекса ликвидировали, идет разборка и проливка конструкций», - отметили в пресс-службе.

Всего к работам привлекли две единицы техники и семь спасателей. Органы дознания в ближайшее время установят причину пожара.

Днем ранее в центре города Кузнецк Пензенской области начался пожар в торговом центре «Мост». Возгорание распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров. Посетители и работники ТЦ своевременно покинули здание, никто не пострадал.