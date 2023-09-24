Пожар в Севастополе распространился на 3,5 тысячи «квадратов»

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По его информации, возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнем. Загорелась сухая трава в районе улицы Сапунгорской в Балаклавском районе. Сотрудники МЧС работают на месте. Никто не пострадал.

Экстренные службы контролируют ситуацию, заверил глава Севастополя.

Согласно данным главного управления МЧС по городу, очевидцы сообщили о пожаре в районе Сапунгорской в 14:35. На место сразу же направились два отделения одной пожарно-спасательной части и еще одно отделение другой. Для тушения подготовили «два ствола „Б“ и ствол высокого давления». В МЧС подтвердили, что площадь пожара достигла 3,5 тысячи квадратных метров, погибших и пострадавших нет, и ситуация остается на контроле ответственных подразделений.

В Севастополе произошел серьезный пожар - огонь распространился приблизительно на 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.