Пожар в ресторане на востоке Москвы потушили
Пожарные локализовали, а затем полностью ликвидировали крупное возгорание в ресторане в московском районе Люблино. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, огонь в здании ресторана распространился на площади в 350 квадратных метров. Внутри находились 12 человек - после начала пожара они самостоятельно вышли на улицу. Информации о пострадавших не поступало.
На тушение прибыли 54 спасателя и 16 единиц техники.
В дептрансе Москвы уточнили, что из-за случившегося движение по Краснодарской улице в районе дома 60 затруднено. Водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.
Ранее в московском управлении МЧС сообщили 360.ru о возгорании на Краснодарской улице в Москве. Место ЧП окутали клубы черного дыма.
Накануне пожар охватил здание управы в районе Соколиная гора. Его площадь достигла 1200 квадратных метров. В тушении задействовали 107 человек и 33 единицы спецтехники. Один из пожарных пострадал при ликвидации пламени. Потушить пожар удалось к утру.