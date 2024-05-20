20 мая 2024, 20:28

Пожар в ресторане на востоке Москвы потушили

Пресс-служба МЧС
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Пожарные локализовали, а затем полностью ликвидировали крупное возгорание в ресторане в московском районе Люблино. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, огонь в здании ресторана распространился на площади в 350 квадратных метров. Внутри находились 12 человек - после начала пожара они самостоятельно вышли на улицу. Информации о пострадавших не поступало.

На тушение прибыли 54 спасателя и 16 единиц техники.

В дептрансе Москвы уточнили, что из-за случившегося движение по Краснодарской улице в районе дома 60 затруднено. Водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в московском управлении МЧС сообщили 360.ru о возгорании на Краснодарской улице в Москве. Место ЧП окутали клубы черного дыма.

Накануне пожар охватил здание управы в районе Соколиная гора. Его площадь достигла 1200 квадратных метров. В тушении задействовали 107 человек и 33 единицы спецтехники. Один из пожарных пострадал при ликвидации пламени. Потушить пожар удалось к утру.

Спасатели Пожары МЧС РФ Рестораны Москва
20 мая 2024, 17:00
Водитель в наркотическом припадке протаранил стоящие машины в Ивантеевке
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Севший за руль после употребления наркотиков водитель Nissan протаранил припаркованный около музыкальной школы Ивантеевки внедорожник Hummer. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места аварии.

На опубликованных кадрах водитель иномарки находился в неадекватном состоянии. По мнению очевидцев, припадок у нарушителя вызвали принятые им наркотики.

В пресс-службе подмосковного управления МВД заявили, что водителя Nissan привлекли к административной ответственности. В ведомстве заявили, что против мужчины с признаками опьянения завели административные дела за отказ от прохождения медосвидетельствования и несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части.

Нетрезвый мотоциклист погиб под колесами трамвая в Духовском переулке на юге Москвы в минувший четверг, 16 мая.

По данным источника 360.ru , молодой человек сел за руль в нетрезвом состоянии. Во время движения он выехал на тротуар, где задел припаркованную машину. Испугавшись гнева владельца транспортного средства, мотоциклист на скорости выехал на пути, где попал под трамвай.

МВД РФ ДТП Водители
20 мая 2024, 10:14
Огонь охватил балконы многоэтажки на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Экстренные службы вызвали в многоквартирный дом на территории Юго-Восточного административного округа Москвы. Очевидцы сообщили об открытом огне на балконах шестого этажа, сообщил источник 360.ru.

Несколько звонков поступили около девяти часов утра. Очевидцы сообщали об открытом огне на двух балконах шестого этажа 14-этажного дома на Боровой улице, дом 10, корпус 2. Существовала угроза перехода пламени на соседние балконы.

Прибывшие на место пожарные установили подъемный механизм и подали водяной ствол. Спасатели обследовали соседние этажи, вскрыли вход в межквартирный холл и занялись демонтажем двери квартиры, в которой начался пожар.

Утром 20 мая потушили огонь в здании управы Соколиной Горы , которое загорелось минувшим вечером. Пострадал один сотрудник МЧС. Его увезли в больницы с травмой ноги.

Пожары Москва
20 мая 2024, 08:40
Мужчина на моноколесе попал в смертельное ДТП в Москве
Телеканал «360»
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Мужчина, управлявший моноколесом, погиб в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, на вид погибшему около 30 с небольшим лет. Он был в шлеме.

Личность мужчины, а также все обстоятельства и причины случившегося уточняются, заключил собеседник 360.ru.

Правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) действуют с 2023 года. К СИМ, помимо электросамокатов, относятся гироскутеры, электроскейтборды, моноколеса, сигвеи.

Кататься на них можно на скорости максимум 25 километров в час. Нельзя двигаться по автомагистралям, даже по обочине, обгонять или объезжать другой транспорт, в том числе припаркованный, слева.

ДТП Москва
20 мая 2024, 08:33
Заключенный сбежал из СИЗО в Новокузнецке
РИА «Новости»
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Из следственного изолятора в Новокузнецке Кемеровской области сбежал ранее судимый преступник, сотрудники ФСИН и полиция приступили к его розыску. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что фигурант 2004 года рождения Черников А. совершил побег в субботу, 18 мая. Сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению фактического местонахождения мужчины.

Осужденный отбывал срок в отряде по хозяйственному обслуживанию. Он сбежал во время выхода на работу. Руководство СИЗО принимает меры для его поиска.

В МВД объявили приметы сбежавшего заключенного: рост около 168 сантиметров, среднее телосложение. На левой руке и голове у него шрамы, на левом предплечье татуировка в виде молнии, а на правом - узор.

«Полиция просит граждан сообщить сведения о фактическом местонахождении Черникова по телефонам 102, 8-(3842)-58-53-37 и 8-(3843)-37-36-54. Гарантируется конфиденциальность», - заявили в МВД.

В марте из тюрьмы на Гаити сбежали несколько тысяч человек. На учреждение напали неизвестные вооруженные люди и освободили заключенных.

Заключенные СИЗО Полиция

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