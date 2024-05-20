Пожар в ресторане на востоке Москвы потушили

По данным ведомства, огонь в здании ресторана распространился на площади в 350 квадратных метров. Внутри находились 12 человек - после начала пожара они самостоятельно вышли на улицу. Информации о пострадавших не поступало.

На тушение прибыли 54 спасателя и 16 единиц техники.

В дептрансе Москвы уточнили, что из-за случившегося движение по Краснодарской улице в районе дома 60 затруднено. Водителям посоветовали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в московском управлении МЧС сообщили 360.ru о возгорании на Краснодарской улице в Москве. Место ЧП окутали клубы черного дыма.

Накануне пожар охватил здание управы в районе Соколиная гора. Его площадь достигла 1200 квадратных метров. В тушении задействовали 107 человек и 33 единицы спецтехники. Один из пожарных пострадал при ликвидации пламени. Потушить пожар удалось к утру.