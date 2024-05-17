17 мая 2024, 20:26

Пожар в ресторане «Карл и Фридрих» в Петербурге потушили

РИА «Новости»
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Пожар на кухне ресторана «Карл и Фридрих» в Петроградской районе Санкт-Петербурга потушили. Эвакуацию посетителей и сотрудников заведения не проводили, сообщила пресс-служба городского управления МЧС России.

В ведомстве пояснили, что горел жир в вытяжке мангала. Пожарные в течение получаса ликвидировали открытое горение.

«В отдельно стоящем одноэтажном здании кухни размером 10 на 30 метров <…> происходило горение жира в вытяжке мангала на площади один квадратный метр», - уточнили в МЧС.

В этот же день в пожаре не улице Оптиков в Санкт-Петербурге пострадал мужчина. Горела трехкомнатная квартира, огонь ликвидировали за 40 минут.

Санкт-Петербург Пожары Россия Эвакуации Рестораны
17 мая 2024, 16:24
Спасатели локализовали открытое горение рядом с аэропортом в Минводах
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС локализовали пожар, вспыхнувший на территории недостроенной автомобильной стоянки перед аэропортом Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь возгорания составляет порядка 150 квадратных метров. По информации МЧС, горит кровля двухэтажного здания. Для тушения пожара задействовали 55 специалистов и 10 единиц техники.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что загоревшееся здание находится в процессе строительства. Из-за пожара территорию автостоянки заволокло дымом, который затрудняет видимость.

Ранее пресс-служба аэропорта Минвод подтвердила, что неподалеку от терминала загорелась постройка. Несмотря на ЧП, воздушная гавань работает в прежнем режиме.

Спасатели Пожары Строительство МЧС РФ
17 мая 2024, 15:58
Около терминала аэропорта Минвод вспыхнуло здание
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Пожар вспыхнул в здании строящегося временного сооружения на привокзальной площади рядом с аэропортом Минеральных Вод. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт продолжил работать в прежнем режиме. Его представители добавили, что воздушная гавань не является собственником загоревшегося здания.

Пожары Россия
17 мая 2024, 15:27
Двоих взрослых и ребенка спасли из горящего дома в Марьине
РИА «Новости»
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Троих человек спасли из горящего дома на Новомарьинской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, в одной из квартир 17-этажного дома загорелись комната и балкон.

Спасатели с помощью спецсредств сняли с шестого этажа двоих взрослых и ребенка. Эвакуированных осмотрели медики. В больницу отправили двоих, в том числе несовершеннолетнего.

Как уточнил источник, дом не был газифицирован. Причина возгорания пока неизвестны.

Ранее в Москве загорелось общежитие воинской части. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Обошлось без пострадавших.

Спасатели Дети Больницы Москва Квартиры
17 мая 2024, 14:22
Появились видео с нападением питбуля на прохожих в Петербурге. Хозяин натравливал пса
Телеканал «360»
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Мужчина минимум дважды натравил своего питбуля на прохожих в Петербурге. Один раз пес набросился на женщину, выгуливавшую собаку, второй — чуть не растерзал мужчину. В распоряжении 360.ru оказались видео с мест происшествия.

Одна из стычек произошла у дома № 107 на Гражданском проспекте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, питбуль покусал женщину.

«Пострадавшая рассказала, что выгуливала свою собаку, когда внезапно агрессивный питбуль напал на них», - передали в пресс-службе.

Сначала питбуль кинулся на собаку девушки. Петербурженка пыталась разнять животных, но хозяин агрессивного пса, вместо того, чтобы унять своего питомца, наоборот, вел себя вызывающе, подбадривая и натравливая пса.

На записи видно, что женщина пыталась оттащить свою собаку, потом упала на асфальт. Владельцы собак изначально шли друг другу на встречу, девушка со своим питомцем специально отошла в сторону и обошла оппонента, но тот вместе с питбулем пошел за ней.

Второй случай произошел тоже на Гражданском проспекте, у дома № 109. Пострадавший заявил в полицию, что незнакомец во время конфликта из-за сделанного замечания спустил свою собаку и распылил содержимое перцового баллончика.

На втором ролике видно, как собака набрасывается на убегающего от нее человека. Владелец пса не спешит унять животное.

«Полицейские установили личность и задержали хозяина питбуля - 30-летнего местного жителя», - передали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Собаку забрали в качестве вещественного доказательства.

Крупные собаки могут представлять большую опасность для людей и других животных. Но их агрессивное поведение и жестокость - следствие неправильного воспитания.

Видео Женщины Собаки Животные Мужчины

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