Пожар в ресторане «Карл и Фридрих» в Петербурге потушили

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Троих человек спасли из горящего дома на Новомарьинской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, в одной из квартир 17-этажного дома загорелись комната и балкон.

Спасатели с помощью спецсредств сняли с шестого этажа двоих взрослых и ребенка. Эвакуированных осмотрели медики. В больницу отправили двоих, в том числе несовершеннолетнего.

Как уточнил источник, дом не был газифицирован. Причина возгорания пока неизвестны.

Ранее в Москве загорелось общежитие воинской части. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Обошлось без пострадавших.