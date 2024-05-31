31 мая 2024, 20:46

Пожар в реконструируемом здании в центре Москвы потушили

РИА «Новости»
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В центре Москвы огнеборцы потушили пожар в реконструируемом здании, сведений о пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

«В 19:02 открытое горение было ликвидировано, информации о пострадавших не поступало», - отметили в ведомстве.

Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров в доме на Люсиновской улице. К месту происшествия прибыли девять пожарных машин, карета скорой помощи и полицейские.

Ранее неизвестные подожгли мусорные баки на улице Вольной в Москве. Пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили. Возгорание оперативно ликвидировали.

Пожары Москва
31 мая 2024, 21:11
По самые стекла. Женщину спасли с затопленной подземной парковки в Москве
РИА «Новости»
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На подземном паркинге в Дмитровском районе Москвы пожарные спасли женщину из затопленной машины. По словам источника 360.ru, вода доходила до стекол кроссовера.

Вода затопила подземную парковку на Лобненской улице. К месту происшествия выехали службы «Мосводостока» и «Мосводоканала» для откачки воды.

В водную ловушку попала водитель автомобиля Toyota RAV4. Двери кроссовера заблокировало, женщине потребовалась помощь спасателей. Ее освободили и эвакуировали, медицинская помощь ей не потребовалась.

Источник сообщил, что в результате затопления пострадавших нет, люди пытаются спасти свои автомобили.

Погода на выходных в Москве не улучшится, жителей региона предупредили о граде и шквалистом ветре.

Спасатели Женщины Погода Машины Водители Москва
31 мая 2024, 21:01
Молния убила человека в Балашихе
Pxhere
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Удар молнии стал смертельным для прохожего в Балашихе. Жуткие кадры обнародовал Telegram-канал «Балашиха Рулит».

Трагедия произошла во время грозы, разбушевавшейся в городе 31 мая. На видео видно, как разряд тока угодил прямо в зонт, под которым мужчина прятался от дождя. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Похожая трагедия произошла около года назад в горах Адыгеи. Там молния убила туристку из Новороссийска.

Накануне от разряда тока пострадали школьники из Чапаевска. Один из мальчиков задел удочкой провода линии электропередачи. Двоих ребят увезли в самарскую больницу с сильными ожогами. Третий подросток не получил серьезных травм - от удара его отбросило в сторону.

Балашиха
31 мая 2024, 20:31
Мусорка загорелась и спалила четыре машины на Соколиной Горе в Москве
Телеканал «360»
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Мусорные баки загорелись на востоке Москвы, пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили. Источник 360.ru сообщил, что мусорку подожгли.

Пожар произошел на улице Вольной на Соколиной Горе. Площадь пожара охватила 30 квадратных метров. Машины начали взрываться, сообщил источник.

Возгорание оперативно ликвидировали, на месте работала одна пожарная машина. Официальной информации о причинах пожара не поступало.

В Адыгее несколько дней назад в машине заживо сгорел трехлетний ребенок. Родители оставили его в салоне и пошли собирать ягоду. СК организовал доследственную проверку по факту смерти несовершеннолетнего.

Пожары Машины Москва
31 мая 2024, 20:25
Мощный ураган в Черкесске унес жизнь одного человека
РИА «Новости»
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В результате урагана в Карачаево-Черкесии погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

В зону стихийного бедствия попали несколько населенных пунктов, в том числе город Черкесск.

«Один человек погиб в результате падения дерева на автомобиль. Еще трое пострадавших госпитализированы. Есть обратившиеся за амбулаторной медицинской помощью», - отметили в правительстве региона.

По данным Telegram-канала Mash , виной всему стали град, дождь и шквалистый ветер. Не выдержавшее натиска стихии дерево рухнуло на автомобиль. Находившиеся в ней люди пострадали. Один погиб, другие получили травмы головы и колото-резаные раны.

В воскресенье, 26 мая циклон принес на Камчатку сильный ветер и осадки, порывы достигали скорости 42 километров в час. В Петропавловске-Камчатском ветер повалил дерево , а также перевернул несколько мусорных баков.

Ураган Россия

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