Пожар в районе газопровода близ Саратова потушили
Ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода близ Саратова полностью потушили. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
«Производится объезд территории для установления всех обстоятельств произошедшего», - написал Юрин.
Он добавил, что к тушению огня привлекли все необходимые экстренные службы.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал причину возгорания на газопроводе. По его словам, из-за аномальной жары произошла разгерметизация. В распоряжении 360.ru появилось видео пожара.