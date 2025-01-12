Пожар в психбольнице в Яхроме полностью потушили

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«Пожар в Яхроме полностью ликвидирован», - заявили в министерстве.

Пожар в корпусе психбольницы на Вокзальной улице начался вечером 11 января. Огонь охватил площадь 1000 квадратных метров. К тушению привлекли 40 специалистов и 11 единиц техники. Спасателям удалось вывести из пожара четырех человек.

Открытое горение ликвидировали меньше чем через час. Выяснилось, что пациентов в горящем помещении не было - только рабочие. Их оперативно эвакуировал. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Работу пожарных, а также последствия возгорания сняли на видео. На роликах видно, как спасатели занимаются ликвидацией огня.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Гранатовой улице в Кургане. Причиной возгорания стала гирлянда.