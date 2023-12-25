25 декабря 2023, 08:14

Пожар в прокате коньков в Южном Бутове сняли на видео. Здание сгорело полностью

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Утром в Южном Бутове на юго-западе Москвы сгорело здание проката коньков. Очевидец заявил «360», что никто не пострадал.

«Вызвал пожарных я и охрана. Я в 04:30 высунулся в окно покурить, увидел пожар у метро [„Улица Горчакова“], вызвал, побежал туда», - рассказал мужчина.

По его словам, горело здание проката коньков. Пожарные приехали быстро, локализовали огонь и не дали ему распространиться на другие постройки. Очевидец заявил, что само здание не спасли - оно сгорело целиком.

Мужчина сообщил, что, по предварительной информации, никто не пострадал. В прокате в момент возгорания никого не оказалось, охранники находились в другом здании.

Факт пожара подтвердили «360» в Главном управлении МЧС России по Москве. Представитель ведомства сообщил, что горело строение на улице Адмирала Лазарева, 29.

«[Горело] строение. Ликвидировано в 06:21 без пострадавших. Площадь пока уточняется», - сообщила пресс-служба.

В Санкт-Петербурге горел ангар со стройматериалами. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ Видео Москва 2023
25 декабря 2023, 08:54
Двое братьев погибли при обрушении гаража в Иванове
Пресс-служба МЧС
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Два брата 34 и 44 лет погибли при обрушении крыши гаража в городе Иваново. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

ЧП случилось накануне вечером на улице Ермака, 43а. Причины обрушения выясняются. На место выехали следственно-оперативная группа и ответственный по управлению МВД. В 22:45 стало известно об обнаружении тела мужчины. Позже появились данные и о второй жертве. Полиция установила личность обоих мужчин.

«К сожалению, информация о втором погибшем подтвердилась. При обрушении гаража погибли два брата 1979 и 1989 года рождения», - указали в пресс-службе УМВД.

По информации управления МЧС по Ивановской области, в 20:55 экстренные службы получили сведения о «взрыве внутри гаража» в гаражном кооперативе. Первое пожарно-спасательное подразделение зафиксировало обрушение гаража. Пожара не было. Строительные конструкции трех соседних гаражных боксов получили повреждения. Для разбора завалов задействовали фронтальный погрузчик и кран. Кинологический расчет подтвердил, что под плитами двое погибших. Одного извлекли в 21:55, второго - в 23:10. На месте работали 54 человека и 16 спецмашин.

Обрушения
25 декабря 2023, 03:12
Псковские полицейские нашли школьников, закидавших снегом Вечный огонь
РИА «Новости»
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Псковские полицейские нашли троих школьников, забросавших снегом Вечный огонь на площади Победы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по области.

«Несовершеннолетние псковичи кинули в огонь несколько снежных глыб. В результате действий подростков пламя мемориала потухло.

О случившемся в дежурную часть сообщили очевидцы», - уточнили в ведомстве.

Личности подростков установили по камерам видеонаблюдения. Ими оказались школьники 2012 и 2013 годов рождения.

Несовершеннолетних вандалов доставили в отдел полиции, где с ними работает инспектор ПДН. Родителей подростков также вызвали. В отношении последних составят административные протоколы по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Вечный огонь зажгли заново прибывшие на место сотрудники ППС.

Ранее полицейские задержали жительницу Кургана, залившую водой Вечный огонь на Аллее Славы у обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне.

В Москве сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину на Поклонной горе, который вылил из пластиковой бутылки жидкость в Вечный огонь, чтобы потушить его. Также вандал повредил и раскидал возложенные венки.

Дети Памятники Вандализм
24 декабря 2023, 23:53
Пожар произошел на лихтеровозе «Севморпуть» в Мурманске
Викимедиа
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Каюта загорелась на лихтеровозе «Севморпуть», расположенном на причале «Атомфлота» в Мурманске. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС, пламя распространилось на 30 квадратных метрах.

Каюта загорелась на лихтеровозе «Севморпуть», расположенном на причале «Атомфлота» в Мурманске. Как сообщила пресс-служба областного главка МЧС , пламя распространилось на 30 квадратных метрах.

Прибывшие на место спасатели присвоили пожару повышенный ранг «1-БИС». Подразделения добрались до очага и приступили к тушению.

Они направили все усилия, чтобы ликвидировать пламя, как можно скорее. Угрозы дальнейшему распространению огня нет. Также пожарные осматривают другие помещения на предмет других очагов возгорания.

Пожары Корабли МЧС РФ
24 декабря 2023, 23:36
«Положим рядом с женой». Потерявший супругу в ДТП уральский блогер начал получать угрозы
РИА «Новости»
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Известный уральский блогер Александр Лещев, потерявший жену в ДТП с автобусом, начал получать угрозы после нескольких публикаций о произошедшей аварии в местном издании E1.ru. Мужчина убежден, что с ним хотят расправиться.

Супруга блогера погибла в страшной аварии на Серовском тракте. Женщина ехала в междугороднем автобусе, который занесло в кювет.

Вдовец уверен, что ДТП произошло из-за лысой резины на автобусе. Лещев потребовал посадить директора транспортной компании. Он не раз заявлял, что намерен добиться справедливости. На днях мужчина получил сообщение с угрозами с неизвестного номера.

«Лещ, еще раз на Е1 напишешь, рядом лежать будешь, понял? Чмо деревенское», - написал ему неизвестный.

Мужчина в тот же день написал заявление в полицию, полагая, что угроза связана с его публикациями о том ДТП. По его словам, он беспокоится о жизни и здоровье своей дочери, поэтому попросил полицию найти этого человека.

Ранее водитель и пассажир погибли в ДТП на МКАД , когда столкнулись три автомобиля.

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