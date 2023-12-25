Пожар в прокате коньков в Южном Бутове сняли на видео. Здание сгорело полностью

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«Вызвал пожарных я и охрана. Я в 04:30 высунулся в окно покурить, увидел пожар у метро [„Улица Горчакова“], вызвал, побежал туда», - рассказал мужчина.

По его словам, горело здание проката коньков. Пожарные приехали быстро, локализовали огонь и не дали ему распространиться на другие постройки. Очевидец заявил, что само здание не спасли - оно сгорело целиком.

Мужчина сообщил, что, по предварительной информации, никто не пострадал. В прокате в момент возгорания никого не оказалось, охранники находились в другом здании.

Факт пожара подтвердили «360» в Главном управлении МЧС России по Москве. Представитель ведомства сообщил, что горело строение на улице Адмирала Лазарева, 29.

«[Горело] строение. Ликвидировано в 06:21 без пострадавших. Площадь пока уточняется», - сообщила пресс-служба.

В Санкт-Петербурге горел ангар со стройматериалами. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.