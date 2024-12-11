11 декабря 2024, 00:58

Пожар в подольской школе локализовали

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Пожарные локализовали возгорание в школе № 6 города Подольска. Об этом сообщили в Telegram-канале подмосковного МЧС.

По данным спасателей, огонь охватил 770 квадратных метров учебного учреждения. В ликвидации пожара принимают участие 60 специалистов и 19 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что школа была закрыта на ремонт.

Ранее 360.ru опубликовал видео с места ЧП. На нем видно, что огонь сначала охватил крышу здания. Позже, по словам очевидцев, пламя проникло в учебные классы.

Накануне, 10 декабря, на Коптевском рынке вспыхнул пожар, охвативший площадь в 400 квадратных метров. Возгорание началось в павильоне с шаурмой.


Спасатели Подольск Пожары Школы Видео
10 декабря 2024, 23:59
Крупный пожар в подольской школе попал на видео
Телеканал «360»
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На территории Подольска загорелась школа. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.

Местные жители поделились видеокадрами и места ЧП. Судя по видео, возгорание началось на чердаке здания. Позже огонь распространился не только на крышу, но и в само здание школы. Очевидцы сообщили, что горят несколько классов.

Рядом со школой расположены многоэтажные жилые дома.

Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальной информации пока не поступало.

Позднее в ГУ МЧС по Московской области сообщили, что загорелась кровля школы №6. Информация о пожаре поступила в оперативную смену ведомства. Предварительно, горит здание на улице Февральской, дом 30. Здесь, судя по информации из открытых источников, расположена одна из старейших школ Подольска. Источник телеканала « РЕН »сообщил, что площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Причины возгорания еще неизвестны.

Ранее пожар произошел в многоэтажке в Кунцеве.

Подольск Пожары Школы Видео
10 декабря 2024, 23:14
Коммунальная авария на севере Москвы: в доме на 10-м этаже прорвало трубу с кипятком
Телеканал «360»
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Крупная коммунальная авария произошла в одном из домов жилого комплекса «Большая Академическая» на севере Москвы. На 10-м этаже прорвало трубу с горячей водой и на жильцов с потолка полились потоки кипятка. Об этом 360.ru рассказала один из жильцов пострадавшего дома.

Женщина прислала видео, на котором потоки горячей воды льются в подъезде с потолка, заливая лифтовые шахты. Жительница дома рассказала, что это уже второе крупное ЧП за последние несколько месяцев.

«В нашем ЖК творится беспредел. Управляющей компании абсолютно без разницы на проблемы. Второй раз за пять месяцев произошел крупный потоп на 10-м этаже - прорывает трубу с горячей водой. Также регулярно отключают отопление и перебои с электричеством», - пожаловалась жительница ЖК.

Также собеседница 360.ru рассказала, что у лифтов перегорели все блоки. По слова женщины, техники не могут сказать, когда смогут запустить лифтовое оборудование.

В Новой Москве в ЖК «Новое Внуково» 2 декабря также произошла коммунальная авария - более чем на шесть часов в домах пропало электричество. Авария на электросетях произошла в поселении Кокошкино. Владельцы квартир в ЖК сообщили, что электричество отключали трижды.

Электричество Отопление Коммунальные аварии Москва
10 декабря 2024, 22:01
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в городе Полярные Зори
РИА «Новости»
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В городе Полярные Зори Мурманской области разгорелся пожар на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом 360.ru сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре в доме по улице Сивко поступило в МЧС в 20:29. На последнем этаже жилого дома горела квартира по всей площади. На место происшествия прибыли экстренные службы города. По данным ведомства, дом не газифицирован. Информации о пострадавших пока не поступало.

В соцсетях также появились видеокадры с места ЧП. На них слышен мощный взрыв и видно, как пламя вырывается из окон квартиры, валит густой дым.

«В квартире что-то взорвалось, сообщают очевидцы. Надеемся, обойдется без жертв!» - подписали видео авторы Telegram-канала «Регион 51».

В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение.

Ранее в районе Кунцево в Москве загорелась квартира на восьмом этаже в 12-этажном доме. Предположительно, в помещении находились люди.

Спасатели Пожары Взрывы Квартиры Мурманская область
10 декабря 2024, 19:13
Один человек пострадал в ДТП на Ярославском шоссе в Москве
Pxhere
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Два автомобиля столкнулись на Ярославском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, одна из машин перевернулась на крышу. В результате аварии один человек получил травмы.

Пострадавшего направили в городскую клиническую больницу.

Несколько дней назад на Южнобутовской улице в Москве столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В аварии пострадали три ребенка и одна девушка. Всех осмотрели врачи скорой помощи.

Дети ДТП Москва

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