Пожар в петербургском цеху с полиэтиленом потушили
Спасатели 19 мая потушили крупный пожар в петербургском цеху с полиэтиленом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», - указали в министерстве.
Огонь охватил 600 «квадратов», кровля в здании частично обрушилась.
Пожар разгорелся 18 мая около 18:20, позже ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. Обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее крупный пожар произошел на складе овощебазы под Краснодаром. Около 50 пожарных тушили возгорание на тысяче квадратных метрах.