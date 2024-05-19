19 мая 2024, 09:38

Пожар в петербургском цеху с полиэтиленом потушили

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

Спасатели 19 мая потушили крупный пожар в петербургском цеху с полиэтиленом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», - указали в министерстве.

Огонь охватил 600 «квадратов», кровля в здании частично обрушилась.

Пожар разгорелся 18 мая около 18:20, позже ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. Обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее крупный пожар произошел на складе овощебазы под Краснодаром. Около 50 пожарных тушили возгорание на тысяче квадратных метрах.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
19 мая 2024, 09:19
Несколько человек устроили перестрелку у ЖК в Кемерове
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Возле новостройки в Кемерове произошла перестрелка. Вооруженные мужчины заехали во двор на нескольких автомобилях, сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы в ЖК «Мичуринские аллеи» около 06:00 проснулись от звуков стрельбы под окнами. Шестеро неизвестных устроили перестрелку из автоматов и пистолетов. Они использовали машины жильцов в качестве прикрытия.

На место прибыли сотрудники МВД. Четверых участников перестрелки задержали на месте. Еще двое попытались скрыться, но их поймали работники ДПС. У мужчин изъяли травматическое оружие.

Ранее пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим в Калуге. В результате один человек получил ранения, его отправили в больницу. О состоянии пострадавшего не сообщалось.

Стрельба Мужчины Оружие Машины
19 мая 2024, 08:31
Крупный пожар на овощебазе под Краснодаром попал на видео
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе овощной базы в хуторе Ленина в Краснодарском крае. В пресс-службе МЧС России опубликовали видео с места происшествия.

Возгорание началось на крыше отдельно стоящего здания. К месту происшествия прибыли 49 пожарных на 11 спецмашинах.

«Огонь охватил одну тысячу квадратных метров», - уточнили в МЧС.

Пожар локализовали, затем спасатели потушили открытый огонь. Работы на месте происшествия продолжаются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел в цехе с полиэтиленом в Петербурге. Огонь охватил 600 «квадратов», кровля в здании частично обрушилась.

Спасатели Пожары Краснодар Видео
19 мая 2024, 04:17
Жители Выборга Ленинградской области сообщили о звуках взрывов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Выборге Ленинградской области прозвучали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Местные жители добавили, что после громких хлопков около нефтебазы начался пожар. Официальной информации о проишествии пока не поступало.

В ночь на 17 мая очевидец рассказал 360.ru, что в Новороссийске слышны взрывы. В городских чатах тоже появились эти данные. В одном из сообществ «ВКонтакте» пользователи предположили, что сработала система ПВО.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ запустили дроны в сторону Новороссийска. Средства противовоздушной обороны уничтожили более 40 беспилотников.

Ленинградская область Взрывы
19 мая 2024, 01:50
Женщина из Санкт-Петербурга положила годовалую дочь на горячую плиту
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Санкт-Петербурга посадила годовалую дочь на индукционную плиту, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили на сайте 78.ru.

По информации журналистов, происшествие случилось в ночь на 18 мая в квартире дома на проспекте Ветеранов. Там мать посадила свою маленькую дочь на раскаленную индукционную плиту. Как отметили на сайте mk.ru , женщина предположила, что она уже не горячая. Когда ребенок заплакал, то петербурженка осознала происходящее и сняла девочку с плиты.

В итоге ребенку потребовалась помощь врачей, его отвезли в хирургическое отделение больницы. Врачи диагностировали у пациентки ожог левой ягодицы и бедра второй и третьей степени. Состояние девочки оценили как тяжелое.

В пресс-службе СК по Петербургу заявили, что по факту случившегося проведут проверку.

Ранее жительница Краснодара бросила в сетевом магазине трехлетнюю дочь и ушла. После случившегося женщину нашли, она оказалась матерью ребенка. Избавившись от девочки, она села в автобус и добралась до Кропоткина.

Санкт-Петербург Дети Больницы Врачи Женщины

Новости по теме