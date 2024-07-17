17 июля 2024, 14:07

Пожар в парке Галицкого в Краснодаре полностью потушили

Телеканал «360»
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Спасатели полностью потушили возгорание в парке Галицкого в Краснодаре. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города.

«Пожар в парке потушили», - заявили власти.

Как сообщила администрация самого парка, возгорание произошло в Энергоцентре, где хранятся инструменты. Причина пожара неизвестна. Предположительно, пострадавших нет.

В местных пабликах писали , что огонь разгорался буквально в ста метрах от стадиона футбольного клуба «Краснодар».

Накануне в городе загорелись два склада со строительными материалами. Возгорание охватило площадь в 1100 квадратных метров.

Пожары Краснодар Парки
17 июля 2024, 14:36
В Севастополе придумали, как избежать отключения света в жилых домах
РИА «Новости»
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Подачу электроэнергии в торговые центры и другие крупные предприятия Севастополя будут при необходимости поочередно выключать, чтобы дать свет в жилые дома. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Сейчас отключен ТЦ SeaMall, на очереди - ТЦ „Муссон“. Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки», - уточнил он.

Развожаев попросил бизнес отнестись к этому шагу с пониманием, назвав меру вынужденной. В Севастополе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии из-за высокой температуры воздуха.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о введении в республике веерных ограничений электроэнергии.

Эксперт по энергетике Игорь Юшков призвал навести порядок в сетевом хозяйстве регионов, чтобы избежать новых энергетических коллапсов.

Электричество Севастополь
17 июля 2024, 13:53
На юге России сохранились риски введения графиков отключений света из-за жары
РИА «Новости»
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На фоне рекордно высоких температур риски ввода графиков ограничения энергоснабжения на юге России остаются. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

Дефициты мощности в южных регионах, по его словам, связаны в том числе с ремонтом генерирующего оборудования, совпавшим с максимумами потребления.

«Вчера произошла ситуация в энергосистеме юга, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний», - подчеркнул он.

Минэнерго прилагает усилия, чтобы помочь энергосистеме и минимизировать объемы техработ, которые традиционно проводят летом при подготовке к зимним максимумам, заверил замминистра.

Со стабилизацией работы Ростовской АЭС и запуском из ремонтов блоков Новочеркасской ГРЭС, по его словам, ситуация станет более благоприятной.

Он пояснил, что речь идет о стандартных процедурах, которые позволяют в пиковые часы потребления обеспечить стабильность работы энергосистемы.

Накануне стало известно об отключении одного из энергоблоков Ростовской АЭС. Это произошло под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе.

Неполадки с электричеством возникли сразу в нескольких регионах - на Кубани и Ставрополье, КЧР, Крыму, КБР, Дагестане и Севастополе. Утром 17 июля Минэнерго заявило, что электроснабжение на юге страны восстановлено.

Электричество Россия
17 июля 2024, 12:50
Смертельное ДТП с участием скорой произошло под Ульяновском
Телеканал «360»
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Крупное ДТП произошло днем 17 июля в районе села Большие Ключищи в Ульяновской области. Очевидец сообщил 360.ru, что одним из участников аварии была машина скорой, которая задела другие автомобили.

В региональном главке МВД заявили, что на трассе столкнулись Ford Transit, УАЗ и Lada Granta. Жертвой ДТП стал один человек, еще одного доставили в больницу.

При этом в ведомстве не уточняли, что участником происшествия была скорая.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

ДТП
17 июля 2024, 12:41
Дагестанский блогер растоптал православный крест и записал покаянное видео
РИА «Новости»
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Блогер из Дагестана в прямом эфире на глазах подписчиков растоптал православный крест, высказывая оскорбления в адрес верующих. После того как личность кощунника раскрыли, он опубликовал покаянное видео, в котором заявил, что «христиане начали первыми».

Внимание на блогера обратил депутат Госдумы Александр Хинштейн. В Telegram-канале он назвал молодого человека мерзавцем и трусом, потому что видео автор публиковал под выдуманным именем.

«Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца! Направляю свое обращение в Генпрокуратуру и МВД. Такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона», - написал депутат.

Хинштейн добавил, что противнику христиан необходимо найти подходящее место для содержания под стражей, чтобы не повторилась ситуация с захватом заложников сторонниками радикального исламистского течения в следственном изоляторе Ростова-на-Дону.

Пришедшие на кладбища Санкт-Петербурга и Ленинградской области вандалы осквернили могилы погибших в зоне специальной военной операции военных. Злоумышленники сожгли венки и повредили надгробия. Полиция начала поиски осквернителей.

Дагестан РПЦ Видео Депутаты Блогеры

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