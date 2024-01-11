Пожар в Обухове локализовали

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Двухэтажное здание автомойки горело 9 января на Ярославском шоссе в Москве. Сначала загорелись сэндвич-панели, затем огонь перешел на второй этаж и охватил крышу здания на площади в 100 квадратных метров.

Горит кровля цеха по производству полимерной продукции. На месте работают более 100 сотрудников МЧС и 33 единицы техники. Пожар локализовали около 03:30, площадь возгорания составляет восемь тысяч квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники предприятия самостоятельно покинули цех до прибытия спасателей.



