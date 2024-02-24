24 февраля 2024, 09:19

Пожар в Новосибирске унес жизни двух человек

Пресс-служба МЧС
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Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Новосибирске. В результате ЧП погибли два человека, также пострадали пять жильцов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Возгорание возникло ночью на четвертом этаже дома в Дзержинском районе города. Приехавшие на место пожара огнеборцы ликвидировали открытое горение за 50 минут. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Сотрудники МЧС с помощью специального оборудования спасли девять человек, в том числе двух детей.

«Остальным пяти жильцам пожарные оказывали помощь и реанимационные действия, передали медикам для дальнейшей госпитализации», - указали в пресс-службе.

Спасатели также обнаружили в горящей квартире тела двух новосибирцев. Обстоятельства их смерти выяснят следователи.

Ранее в Новосибирске пожар вспыхнул на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями. По информации МЧС, огонь распространился на территории в 800 квадратных метров. Из-за пожара никто не пострадал.

Спасатели Пожары МЧС РФ
24 февраля 2024, 09:18
Человек погиб во время пожара на улице Академика Альюшина
РИА «Новости»
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Один человек погиб, еще один пострадал во время пожара в двухкомнатной квартире на улице Академика Альюшина в Москве 24 февраля. Подробности ЧП сообщил источник «360».

Пламя вспыхнуло на кухне и перебросилось на мебель. Прибывшим на место происшествия пожарным пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть в квартиру. В помещении спасатели обнаружили одного пострадавшего в тяжелом состоянии - его удалось спасти.

В доме было сильное задымление, сама квартира оказалась сильно захламленной, но пламя оперативно потушили. В одной из комнат сотрудники МЧС нашли погибшего.

Ранее два человека погибли при ночном пожаре в Тюмени. По факту происшествия начали проверку. Власти региона пообещали помочь семьям жертв, а также организовать похороны.

Спасатели Пожары Москва
24 февраля 2024, 05:59
В Свердловской области пьяный мужчина напал на врачей скорой и загремел в психбольницу
Freepik
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Пьяный мужчина в Богдановиче Свердловской области напал на сотрудников скорой помощи 23 февраля. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Как выяснили журналисты, медиков вызвала жена местного жителя. Причиной послужили увечья, которые он нанес себе в неадекватном состоянии из-за употребления спиртного.

«По предварительным данным, когда врачи прибыли в жилище, мужчина набросился на них и причинил травму», - заявил агентству пресс-секретарь свердловского главка МВД.

Он отметил, что нападавшего отправили в психиатрическую клинику.

Ранее житель города Иванова избил участкового врача. По данным следователей, терапевт пришел по вызову к пожилой даме. Сына женщины не устроило поведение врача и между ними начался конфликт, в ходе которого домочадец перешел в рукопашный бой. Против нападавшего завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Врачи Мужчины Свердловская область
24 февраля 2024, 04:00
Пожар из-за падения летательного аппарата произошел на заводе НЛМК в Липецке
РИА «Новости»
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В Липецке в одном из цехов Новолипецкоuj металлургическjuj комбинатf произошел пожар. Предварительно, причиной стало падение летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, огонь на заводе потушили, пострадавших нет. Также глава региона успокоил жителей, что угрозы выброса опасных веществ нет.

Глава региона призвал не поддаваться панике. Спецслужбы проверяют информацию о БПЛА и первоисточник видео о падении дрона.

«Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности», - заверил Артамонов.

Предварительно, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Спецслужбы проверят эту информацию, добавил глава региона.

«Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют», - написал Артамонов.

Пожары
24 февраля 2024, 00:40
«Не отпускают». Жительница Подмосковья нашла записку с мольбой о помощи в заказе из маркетплейса
РИА «Новости»
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Жительница Химок при получении заказа через интернет-магазин обнаружила в упаковке записку с просьбой о помощи от работника компании. Об этом сообщило издание mk.ru.

В послании сотрудник предприятия написал, что его не выпускают с работы в течение пяти суток и не дают спать. По его словам, работодатель выставил ему качестве условия возвращения домой получение 10 положительных отзывов от заказчиков. Полиция начала проверку по данному делу.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области активисты волонтерской организации избавили от рабского труда гражданина Белоруссии. По словам волонтеров, пострадавший сам обратился к ним за помощью. Мужчина рассказал, что приехал на заработки в Россию в мае 2023 года и планировал трудиться на пилораме, чтобы получать зарплату в размере 25 тысяч рублей в месяц. В итоге денег он так и не увидел. Вдобавок ко всему у приезжего отобрали документы.

Химки Работа Деньги Маркетплейсы

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