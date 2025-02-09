09 февраля 2025, 18:35

Пожар в Мытищах унес жизни пенсионерки и ее внучки

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Пожар произошел в одной из квартир жилого дома на Водоводной улице в Мытищах. Из-за ЧП погибли пенсионерка и ее внучка 2021 года рождения, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Загорелась квартира на пятом этаже.

«Главу семьи госпитализировали в реанимационное отделение медицинского учреждения, его жена и еще одна дочь не пострадали», - отметили в пресс-службе.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств смертельного пожара.

Ранее крупный пожар произошел в здании автосервиса в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, для ликвидации ЧП направили 38 огнеборцев и 14 единиц техники. Обошлось без пострадавших.

Кадры с места пожара появились в распоряжении 360.ru.

Очевидица рассказала, что возгорание произошло примерно в 10:00. Она увидела черный дым, поднимающийся от находящегося рядом с ее домом автосервиса.

Пожары Прокуратура РФ Мытищи МЧС РФ
09 февраля 2025, 17:05
Под Белгородом полицейские спасли замерзшего водителя. Его автомобиль сгорел в поле
Пресс-служба МВД
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В Белгородской области полицейские спасли водителя, который попал в беду: его автомобиль сгорел в заснеженном поле. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

В снежную погоду 33-летний водитель не справился с управлением ВАЗ-2114 и съехал в кювет между селами Меловое и Истобное. Машина загорелась. Мужчина позвонил в службу спасения, но не смог точно сказать, где он находится.

На поиски водителя отправился экипаж ДПС и группа ППС.

«Они обнаружили почти полностью выгоревший автомобиль в поле и водителя без обуви и одежды. Мужчина сильно замерз, его вещи сгорели», - уточнили в пресс-службе.

Полицейские помогли ему сесть в машину подоспевших пожарных, передали медикам и сопроводили до больницы. На следующий день они навестили пострадавшего в медучреждении.

Ранее на внутренней стороне 26-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин загорелась возле жилого комплекса «Квартал Герцена» в районе Бирюлево Восточное.

Россия Водители Белгородская область
09 февраля 2025, 16:34
Депутат районного собрания Саратовской области Анисимов погиб в ДТП
РИА «Новости»
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Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Сергей Анисимов погиб в ДТП Об этом сообщил глава района Максим Калядин в Telegram-канале.

«Сегодня мы прощаемся с депутатом Петровского районного собрания Сергеем Борисовичем Анисимовым. Он трагически ушел на 63-м году жизни в результате аварии», - написал Калядин.

Он написал, что Сергей Борисович был выдающимся человеком, который посвятил свою жизнь сельскому хозяйству. Более десяти лет он возглавлял фермерское хозяйство в Новозахаркино и был избран депутатом местного совета и районного собрания.

Анисимов был образцом ответственности и преданности своему делу. В любой ситуации он проявлял твердую принципиальность, что позволяло ему принимать взвешенные решения.

«Переживая невосполнимую утрату, мы сохраним светлую и добрую память о нем», - добавил глава.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что авария произошла вблизи города Петровска. По предварительным данным, внедорожник Tank 500, которым управлял мужчина 1962 года рождения, съехал в кювет и опрокинулся на бок, сообщило РИА «Новости». В результате ДТП водитель погиб.

ДТП Депутаты
09 февраля 2025, 13:36
«Все закончилось хорошо». Котята выжили при пожаре в здании московского Электрозавода
360.ru
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Две молодые кошки выжили при пожаре в здании Электрозавода в Москве. Животные жили в художественной студии, рассказала 360.ru очевидица.

По словам девушки, она приехала кормить питомцев - тогда в здании уже произошло возгорание.

«Две кошки молодые живут в студии. Я пришла их кормить, а тут уже такое. Я пришла, уже потушили открытое возгорание, но оно совсем рядом было с нашей студией, и очень сильное задымление было. Я не знаю, кто там мог выжить вообще. <… > Я даю какой-то процент на то, что они все-таки живы. Они молоденькие совсем - котенок-подросток и котенок поменьше», - рассказала женщина накануне.

Сегодня она сообщила, что питомцы выжили.

«Все закончилось хорошо. Котята уже у меня дома», - отметила собеседница 360.ru.

Крупный пожар вспыхнул в административном здании Электрозавода на востоке Москвы вечером 8 февраля. По данным экстренных служб, из помещения удалось вывести всех людей , пятерых госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Пожары Животные Москва Кошки Пожар на московском Электрозаводе
09 февраля 2025, 12:52
Москвичка запылесосила змею у себя в квартире
Unsplash
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Змея заползла в квартиру на улице Академика Волгина, дом № 9, корпус 2, на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

«В ванной была змея, заявительница запылесосила», - заявил он.

По данным источника, агрессивное пресмыкающееся угрожает людям.

Подобные случаи в Москве - уже не редкость. На этой неделе в квартиру к москвичу на Гродненской улице пробралась красно-черная змея. Мужчина объяснил, что пресмыкающееся спряталось под роутером и не проявляло агрессии.

В конце января змея проникла в ванную жительницы Балашихи. Женщина собиралась почистить зубы и наткнулась на рептилию. Неожиданным гостем оказался маисовый полоз.

Змеи Квартиры

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