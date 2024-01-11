Пожар в Москве начался в административном здании на шоссе Энтузиастов

В Чите полиция разыскивает мать, которая самовольно забрала своего двухлетнего сына из больницы, куда его поместили органы опеки. Об этом изданию «Чита.Ру» сообщили пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

ЧП произошло 10 января, а накануне мальчика изъяли из семьи, так как мать злоупотребляла алкоголем и не занималась воспитанием сына. Органы опеки поместили ребенка в Краевую клиническую инфекционную больницу в Чите. А женщину привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей. Сейчас полиция устанавливает местонахождение злоумышленницы и похищенного ребенка.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело о похищении ребенка матерью в Забайкалье. Об этом написали в Telegram-канале СК РФ.

Ранее полиция заинтересовалась блогером из Анапы Никитой Ющенко. Мужчина публиковал видео с 12-летней дочерью, где целовал ее в губы, покупал средства гигиены, заставлял ходить в спортзал и на кулинарные курсы, а за неповиновение - писать сочинения на несколько страниц.