13 января 2024, 12:10

Пожар в Москве на Кутузовском проспекте локализовали

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Пожар в строящемся здании на Кутузовском проспекте в Москве локализовали на площади около 400 квадратных метров. Об этом сообщил источник «360».

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. На момент съемки от строящейся высотки валил серый дым.

По предварительным данным , возгорание произошло 13 января на складе лакокрасочных изделий на третьем этаже по адресу, Кутузовский проспект, 32, корпус 2. Предполагается, что в будущем в этом же здании расположится офис Сбербанка. Огонь начал распространяться ниже. Строители эвакуировались из здания самостоятельно. Данных о пострадавших не поступало, уточнила пресс-служба столичного управления МЧС.

Еще один крупный пожар удалось локализовать в Шушарах под Петербургом. Там загорелись складские помещения Wildberries. На месте работали около двух тысяч спасателей. Площадь возгорания достигла 70 тысяч квадратных метров. Никто не пострадал.

Пожары Видео Москва
13 января 2024, 12:18
Почти 30 домов в Липецке лишились отопления из-за аварии
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В Липецке 27 многоквартирных домов остались без отопления по причине аварии на сетях теплоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале написала мэр города Евгения Уваркина.

По ее словам, утром на сетях теплоснабжения ПАО «Квадра» случился порыв. На это быстро отреагировали две бригады специалистов, которые на данный момент отключают поврежденный участок для проведения восстановительных работ. Из-за этого, по предварительной оценке, отопления временно не будет в 27 домах.

Уваркина отметила, что места утечки обработают противогололедными материалами. Она распорядилась, чтобы подчиненные каждый час информировали ее о происходящем.

«Ориентировочный срок отключения до 14:00. Ситуацию держу на контроле. Понимаю, какая погода на улице», - написала мэр.

Ранее стало известно, что в Сергиевом Посаде ликвидировали аварию внутридомовой системы отопления. Причиной неполадок стало засорение посторонним предметом.

Отопление Россия Коммунальные аварии
13 января 2024, 11:35
Пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали
Пресс-служба МЧС
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Огнеборцы локализовали пожар на складских помещениях Wildberries в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания составляла 70 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, из-за пожара никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 13 января. На место происшествия приехали 112 пожарных и 25 единиц техники, а также сотрудники прокуратуры. По информации РБК , в МЧС не стали исключать, что пожар мог случиться из-за поджога.

В беседе с «360» сотрудник склада рассказал, что огонь вспыхнул в первом блоке. В здании прозвучал сигнал тревоги, людей оперативно эвакуировали. По его словам, сначала работники не восприняли тревогу всерьез и решили, что это учения.

Сотрудник добавил, что в здании чувствовался запах горелого пластика, из блока шел черный едкий дым. Он отметил, что всего на складе Wildberries в Шушарах работали порядка двух тысяч человек.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ Маркетплейсы
13 января 2024, 11:04
Склад с лакокрасочными материалами загорелся на Кутузовском проспекте
РИА «Новости»
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Пожар произошел в строящейся высотке в Москве на Кутузовском проспекте, сообщил источник «360». По его данным загорелись лакокрасочные изделия на третьем этаже. Площадь распространения огня достигла 100 «квадратов».

Сведения о пожаре РИА «Новости» подтвердили в пресс-службе МЧС России.

По информации министерства, на месте работают пожарные. Сведений о пострадавших не поступало. Источник «360» добавил, что строители эвакуируются из здания самостоятельно. Из высотки валит густой черный дым. На место прибыли сотрудники лаборатории по замеру воздуха. Собеседник добавил, что огонь распространяется на второй этаж и может уйти еще ниже.

Ранее стало известно о пожаре на Большой Полянке в Москве. Короткое замыкание произошло на трансформаторной подстанции, дым пошел в квартиры жилого дома. Источник «360» сообщал, что пострадали женщина и трое детей. Детей госпитализировали. Еще одного человека спасли, он не пострадал.

Пожары
13 января 2024, 11:01
Едкий дым, давка и крики. Сотрудник Wildberries рассказал о пожаре на складе в Петербурге
Пресс-служба МЧС
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Мощный пожар разгорелся на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Сотрудник Николай рассказал «360», что все произошло неожиданно. Сработала тревога, но никто даже не подумал, что началось реальное возгорание — решили, что учения или в комнате для курения что-то сломалось. Перед тем как вспыхнуло пламя, никакого хлопка не было.

«Потом старшие начали всем кричать, что все, надо эвакуироваться, собрали у выходов, где фуры обычно разгружают», - поделился он.

Мужчина сообщил, что возгорание началось в первом блоке, а он работал во втором. Двери между ними сразу же перекрыли, но даже через них повалил черный едкий дым. Пахло горелым пластиком от полыхающих товаров. Люди ринулись на улицу.

«Когда мы вышли на улицу, я сразу понял, что надо попробовать забрать вещи: документы, права, ключи от машины, теплую одежду. Ибо на улице -16 градусов, а мы в футболках. На улицу нас вывели почти организованно», - отметил Николай.

В раздевалке вместе с другими мужчинами Николай постарался побыстрее вывести людей на улицу и сделать все, «чтобы не было давки, как в начале».

«Я забрал вещи, всем кричал, чтобы не переодевались, а просто с вещами на выход [выбирались]. И у самого выхода почти свет погас…» - рассказывал собеседник об эвакуации.

Николай отметил, что на складе работают большее двух тысяч сотрудников. Пока руководство не сообщило им никакой информации, по мнению Николая, вряд ли работники получат выплаты.

«А про перераспределения - у нас свободный график и работа. Кто хочет, тот пойдет на второй склад. Представляю, что там сейчас будет», - добавил он.

Площадь пожара на складе Wildberries распространилась на 50 тысяч квадратных метров. С огнем в Шушарах борются 422 человек и 90 единиц техники. Есть риск, что пламя перебросится на стоянку с грузовиками , расположенную по соседству.

Мощный пожар разгорелся на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Сотрудник Николай рассказал «360», что все произошло неожиданно. Сработала тревога, но никто даже не подумал, что началось реальное возгорание - решили, что учения или в комнате для курения что-то сломалось. Перед тем как вспыхнуло пламя, никакого хлопка не было.

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