Пожар в Москве на Кутузовском проспекте локализовали

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. На момент съемки от строящейся высотки валил серый дым.

По предварительным данным , возгорание произошло 13 января на складе лакокрасочных изделий на третьем этаже по адресу, Кутузовский проспект, 32, корпус 2. Предполагается, что в будущем в этом же здании расположится офис Сбербанка. Огонь начал распространяться ниже. Строители эвакуировались из здания самостоятельно. Данных о пострадавших не поступало, уточнила пресс-служба столичного управления МЧС.

Еще один крупный пожар удалось локализовать в Шушарах под Петербургом. Там загорелись складские помещения Wildberries. На месте работали около двух тысяч спасателей. Площадь возгорания достигла 70 тысяч квадратных метров. Никто не пострадал.