Пожар в московской гостинице ликвидировали
Пожар в гостинице на Литовском бульваре в районе Ясенево удалось ликвидировать. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
По информации прокуратуры Москвы , возгорание произошло в одном из номеров на третьем этаже гостиницы.
Из здания удалось эвакуировать 15 человек. Двух постояльцев сотрудники МЧС спасли при помощи автолестницы, еще шесть спустились по маршевой лестнице. Пострадавших не было.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Причину возгорания не называли.
Расследование обстоятельств пожара проконтролирует Черемушкинская межрайонная прокуратура.
О пожаре в гостинице «Фортуна» стало известно спасателям в 11:50. На место происшествия немедленно выехали городские службы. Открытое горение удалось устранить в 12:22.
Ранее газопровод загорелся на ТЭЦ на Хорошевской улице в Москве.