10 июня 2024, 08:59

Пожар в московском автосалоне локализовали

Пресс-служба МЧС
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В Москве локализовали пожар в автосалоне на улице Башиловской. Об этом сообщило МЧС России.

«В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 200 квадратных метрах», - объявила пресс-служба.

Стены и крыша одноэтажного здания на севере Москвы загорелись утром 10 июня, вызов в экстренные службы поступил в 05:43. Огонь перекинулся на шины и горюче-смазочные материалы, поднялся столб черного дыма. К тушению привлекли 93 спасателя и 27 единиц техники. Площадь возгорания увеличилась с 50 до 200 квадратных метров. Очевидцы показали последствия пожара.

Крупный пожар произошел в Уфе. В двухэтажном жилом доме загорелся неисправный кондиционер , огонь перекинулся на крышу. Находившиеся в квартире супруги погибли, их 17-летняя дочь спаслась. Девушка занималась домашними делами и, заметив возгорание, пошла к соседу за помощью.

Пожары МЧС РФ Москва
10 июня 2024, 09:12
Казанский аэропорт временно приостановил работу
РИА «Новости»
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Аэропорт Казани утром 10 июня приостановил работу. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По информации Росавиации, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Прием и отправку авиарейсов приостановили с 08:02 по московскому времени. Кореняко назвал обеспечение безопасности полетов главным приоритетом и подтвердил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры.

По данным Telegram-канала Baza , закрытие гавани произошло из-за угрозы воздушной атаки.

Ранее международный аэропорт Сочи продолжил работать, несмотря на сложные погодные условия. В регионе прошли сильные дожди, был порывистый ветер. Непогода не приводила к размытию дорог, оползням или другим экстренным ситуациям, поэтому воздушная гавань работала в штатном режиме.

Казань Самолеты Работа
10 июня 2024, 09:02
Тушение мощного пожара в автосалоне Москвы сняли на видео
Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар в автосалоне на севере Москвы тушат 93 спасателя. Пресс-служба МЧС России опубликовала новое видео с места происшествия.

Крупный пожар в автосалоне на севере Москвы тушат 93 спасателя.

Пресс-служба МЧС России опубликовала новое видео с места происшествия.

«Всего на месте работают 93 специалиста и 27 единиц техники», - передали в министерстве.

Одноэтажное здание вспыхнуло утром 10 июня. Сначала огонь охватил 50 «квадратов», а потом распространился на 200. По последним данным, огнеборцам удалось локализовать пожар.

Ранее на севере Москвы загорелась квартира. Из огня спасли одного человека , еще 10 эвакуировали.

Спасатели Пожары Видео Россия Москва
10 июня 2024, 08:48
Топливо загорелось в автосалоне на севере Москвы
Пресс-служба МЧС
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В загоревшемся автосалоне на севере Москвы хранили шины и горюче-смазочные материалы. Они воспламенились, поэтому в небо поднялся столб черного дыма, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

В одноэтажном здании на улице Башиловской загорелись шины и ГСМ. Поднялся черынй дым, который сняли на видео. В тушении задействовали 93 спасателей и 27 единиц техники, к месту возгорания выехало руководство Главного управления МЧС Росси по Москве.

Пожар начался утром 10 июня. Загорелись стены и кровля автосалона. Проезд по соседним улицам перекрыли. МЧС России показало работу спасателей. За считанные часы площадь возгорания увеличилась с 50 до 200 квадратных метров. Источник 360.ru сообщил, что допсилы направили по рангу второму и подготовили к вылету вертолет. По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Москва
10 июня 2024, 08:42
Площадь пожара в московском автосалоне выросла до 200 «квадратов»
Телеканал «360»
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Площадь пожара в автосалоне в Москве выросла до 200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. В распоряжении 360.ru оказалось очередное видео с места происшествия.

Судя по кадрам, от места пожара поднимается густой темно-серый дым. В разные стороны летит пепел.

В МЧС отметили, что тушение продолжается.

Одноэтажное здание вспыхнуло ранним утром 10 июня на улице Башиловской. Экстренные службы получили сигнал около 05:40. Поначалу площадь распространения огня достигала 50 квадратных метров, горели стены и крыша. Предварительно, пострадавших нет.

Позже пожар продолжил распространяться. Как рассказал источник 360.ru, к работе на месте пожара решили привлечь вертолет. Воду для тушения с воздуха планировали брать из Большого Садового пруда.

Пожары МЧС РФ Видео Москва

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