Пожар в московском автосалоне локализовали

«В Москве огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 200 квадратных метрах», - объявила пресс-служба.

Стены и крыша одноэтажного здания на севере Москвы загорелись утром 10 июня, вызов в экстренные службы поступил в 05:43. Огонь перекинулся на шины и горюче-смазочные материалы, поднялся столб черного дыма. К тушению привлекли 93 спасателя и 27 единиц техники. Площадь возгорания увеличилась с 50 до 200 квадратных метров. Очевидцы показали последствия пожара.

Крупный пожар произошел в Уфе. В двухэтажном жилом доме загорелся неисправный кондиционер , огонь перекинулся на крышу. Находившиеся в квартире супруги погибли, их 17-летняя дочь спаслась. Девушка занималась домашними делами и, заметив возгорание, пошла к соседу за помощью.