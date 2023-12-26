Пожар в многоквартирном доме на севере Москвы унес жизни двух человек

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 03:08. Очевидцы сообщили о сильном задымлении в кирпичной газифицированной пятиэтажке. Приехавшие на место огнеборцы эвакуировали из квартир двух верхних этажей 10 жильцов и нашли очаг возгорания - плотный дым шел из трехкомнатной квартиры на четвертом этаже.

Спасатели вскрыли дверь и обнаружили двух погибших. Горели личные вещи и мебель в одной из комнат, площадь пожара составила три квадратных метра. Огонь потушили.

В одной из школ в Чертаново 25 декабря загорелся проектор. Он стоял в спортзале на втором этаже. Детей и учителей эвакуировали.