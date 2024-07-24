24 июля 2024, 04:15

Пожар в многоэтажке начался в Москве

РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС начали тушить пожар, разгоревшийся на седьмом этаже многоквартирного дома в Москве. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

«На улице Молодежная горит квартира на седьмом этаже. Пламя перекинулось на балкон восьмого этажа и чердак. Огонь охватил 200 квадратных метров», - написали в публикации ведомства.

В министерстве отметили, что 30 человек сами эвакуировались из подъезда горящего дома. Сотрудники экстренной службы спасли четырех человек из квартиры, где начался пожар.

Ранее пожар случился в одном из центральных районов Москвы. По данным источника 360.ru, огонь разгорелся в кирпичной семиэтажке. Оттуда эвакуировали 30 человек.

Пожары МЧС РФ Москва Квартиры
24 июля 2024, 03:38
Мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Москве
Freepik
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ДТП с мотоциклом и легковушкой произошло в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, автомобиль на дороге повернул налево, а в мотоцикл поехал прямо. В итоге оба транспортных средства столкнулись, в ходе чего машину развернуло. Пострадал байкер, его отправили в Институт скорой помощи имени Склифосовского.

В этот же день авария случилась с микроавтобусом и КамАЗом на Рублевском шоссе в столице. В ней пострадали два человека. Водитель микроавтобуса был заблокирован и в тяжелом состоянии. Из-за ДТП перекрыли две полосы движения в сторону МКАД. Происшествие случилось из-за того, что микроавтобус врезался в уборочную машину.

Накануне подросток пострадал в ДТП в Москве. Он находился в автомобиле BMW, который съехал в кювет и перевернулся. Несовершеннолетнего пассажира госпитализировали.

ДТП Москва
24 июля 2024, 03:26
Рыболовецкое судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике, погибли 8 человек
Global Look Press
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Рыболовецкое судно Argos Georgia с россиянами в составе экипажа затонуло у Фолклендских островов в южной части Атлантического океана. Об этом написала газета The Guardian.

Судно Argos Georgia ходило под флагом Островов Святой Елены. В составе экипажа были моряки из России, Испании, Индонезии, Перу и Уругвая.

По информации издания, причиной крушения могли стать сильный ветер, низкая температура и семиметровые волны.

«На судне были три спасательные шлюпки, но только две из них смогли полностью надуться… Рыболовецкому патрульному катеру удалось спасти 13 человек», - сообщила газета.

Вечером 22 июля судно подало сигнал о «неконтролируемом затоплении». По данным издания, на тот момент Argos Georgia находилось в 200 морских милях от столицы Фолклендских островов Стэнли. На борту было 27 членов экипажа.

Семь человек числятся пропавшими без вести. Издание EFE позже сообщило, что в результате крушения погибли восемь человек.

Корабли Индонезия Россия Испания
24 июля 2024, 00:24
Стало известно, что случилось с пострадавшей в горах Северной Осетии туристкой из Нефтекумска
Freepik
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Туристку из Нефтекумска, которая пострадала в горах Северной Осетии, транспортировали на равнину. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В министерстве отметили, что спасательную операцию проводили более 10 часов.

«Специалисты МЧС России транспортировали травмированную 16-летнюю туристку из Нефтекумска на равнину и передали врачам», - заявили в публикации ведомства.

По данным МЧС, еще один участник тургруппы, с которой совершала восхождение девушка, получил травму ноги, поэтому не сможет продолжить путь. Сейчас туристы ночуют у реки Саджилдон, утром спасатели эвакуируют пострадавшего юношу.

Ранее другой туристический отряд, состоящий из 10 детей и двух взрослых, запросил помощь у МЧС в Северной Осетии. Как рассказала 360.ru руководитель группы Татьяна Садыкова, отряду понадобилась питьевая вода.

Туризм МЧС РФ
24 июля 2024, 00:11
Парапланерист погиб, совершив жесткую посадку в Чегемском ущелье КБР
Пресс-служба МЧС
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Парапланерист разбился в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В верховьях Чегемского ущелья парапланерист совершил жесткую посадку. На место выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России», - указали в ведомстве.

Мужчину нашли на высоте 2700 метров, он не подавал признаков жизни. Спасатели транспортировали тело вниз и передали полиции.

Ранее в Северной Осетии потерялась группа детей из Подмосковья. Когда туристов обнаружили, выяснилось, что они запросили у спасателей питьевую воду, у них все хорошо. Об этом рассказала руководитель группы, в которой помимо нее был еще один взрослый и 10 детей.

Отдых Спасатели Спортсмены Россия Мужчины

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