Пожар в квартире на севере Москвы потушили на 15 «квадратах»

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«Произошло возгорание в одной из квартир жилого дома на площади 15 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали наши ближайшие подразделения», - указали в МЧС.

Пожарные спасли одного человека. По данным ведомства, никто из жителей дома не пострадал. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, что из окон идет густой черный дым.

«С вышележащих этажей спасен один человек. Сведения о пострадавших не поступали», - добавил собеседник 360.ru.

Ранее источник рассказал, что из горящего здания эвакуировали 10 человек. Обстоятельства ЧП устанавливаются.