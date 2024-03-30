Пожар в корпусе МГТУ имени Баумана ликвидировали
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в корпусе МГТУ имени Баумана в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 2-й Бауманской улице в Москве», - заявили в пресс-службе.
Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила, что на время работы оперативных и экстренных служб движение по улице перекрывали. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Возгорание кровли одного из корпусов МГТУ имени Баумана произошло ранее в субботу. Экстренные службы отмечали, что площадь распространения огня составила около 40 квадратных метров.
В пресс-службе вуза добавили, что ЧП случилось в находящемся на ремонте корпусе, угрозы для студентов и сотрудников не было.