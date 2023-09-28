Пожар в Королеве сняли на видео

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Вызов приняли в 07:43. Огонь разгорелся в одном из квартир кирпичного дома на проспекте Космонавтов, 37, корпус 1. В 08:57 пожар потушили силами 15 человек и четырех единиц техники. Есть пострадавшие.

Кадры с места возгорания показали в соцсетях. Густой дым шел из окон многоквартирного дома и закоптил стены. По словам очевидцев, из квартиры спасли женщину - она вылезла в окно.

Вечером 27 сентября возле торгового центра на Кировоградской улице в Москве загорелась иномарка. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

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