Пожар в колокольне Троице-Сергиевой лавры потушили

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О возгорании на Красногорской площади в Сергиево-Посадском городском округе стало известно около 19:30. Спустя полчаса спасателям удалось локализовать возгорание на площади 10 квадратных метров, в 20:02 ликвидировать открытый огонь, а в 20:23 - последствия ЧП.

Загорелась крыша второго яруса в Троице-Сергиевской лавре, уточнила пресс-служба МЧС России. Она показала видео с последствиями пожара. В тушении участвовали 25 специалистов и пять единиц техники.

Причину возгорания покажет пожарно-техническая экспертиза, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Надзорное ведомство проконтролирует проведение проверки.

По информации источника 360.ru, пожар могло спровоцировать короткое замыкание в проводке. На время тушения монастырь остался без света.