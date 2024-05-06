Пожар в иркутской Вихоревке локализовали
Пожарные локализовали возгорание в городе Вихоревка Братского района Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным спасательного ведомства, из-за сильного ветра огонь перекинулся из садоводства «Локомотив» на 15 строений в Вихоревке. Часть загоревшихся зданий оказались жилыми домами.
В МЧС России добавили, что пункт временного размещения для пострадавших развернули на базе спортивной школы.
Пожар 6 мая произошел на территории садового товарищества «Алюминщик». Там загорелись 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек. Возгорание локализовали на 620 квадратных метрах.
Также сообщалось о возгорании построек еще в четырех товариществах. Власти Братского района ввели режим ЧС.
Позднее появилось видео загоревшихся домов в Вихоревке.