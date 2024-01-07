Пожар в гримерке сорвал представление в цирке Ростова-на-Дону

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Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 16:55. Через две минуты 14 единиц техники и 47 специалистов прибыли на место.

Очаг возгорания находился в гримерной комнате. Общая площадь распространения огня составила пять квадратных метров. Пламя полностью потушили в 17:20.

По предварительной информации, в происшествии никто не погиб и не пострадал.

Это не первая неприятность, которая произошла со зданием цирка Ростова-на-Дону. В конце июня стоявший в воротах танк частной военной компании «Вагнер» повредил колонны во время выезда. Кадры с боевой выезжающей из цирка боевой машиной облетели все мировые СМИ.