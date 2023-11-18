Пожар в гостинице Свердловской области локализовали
Пожар в гостинице, расположенной на трассе в Свердловской области, локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Свердловской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1000 квадратных метров», - передали в ведомстве.
Возгорание началось утром 18 ноября - вспыхнула крыша отеля на 290-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. Огонь в считаные минуты охватил тысячу «квадратов» здания.
Сотрудники и постояльцы эвакуировались самостоятельно. К месту происшествия выехали 25 спасателей на 18 спецмашинах. О пострадавших информация не поступала, причина возгорания пока неизвестна.
Ранее в Свердловской области произошел пожар в пятиэтажном доме. Пламя охватило 15 квадратных метров квартиры, его тушили 17 сотрудников МЧС. Ликвидировать возгорание удалось за 20 минут.