18 ноября 2023, 09:36

Пожар в гостинице Свердловской области локализовали

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Пожар в гостинице, расположенной на трассе в Свердловской области, локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Свердловской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1000 квадратных метров», - передали в ведомстве.

Возгорание началось утром 18 ноября - вспыхнула крыша отеля на 290-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. Огонь в считаные минуты охватил тысячу «квадратов» здания.

Сотрудники и постояльцы эвакуировались самостоятельно. К месту происшествия выехали 25 спасателей на 18 спецмашинах. О пострадавших информация не поступала, причина возгорания пока неизвестна.

Ранее в Свердловской области произошел пожар в пятиэтажном доме. Пламя охватило 15 квадратных метров квартиры, его тушили 17 сотрудников МЧС. Ликвидировать возгорание удалось за 20 минут.

Пожары МЧС РФ Свердловская область
18 ноября 2023, 08:49
Крыша гостиницы загорелась в Свердловской области
Пресс-служба МЧС
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Крыша гостиницы загорелась в Свердловской области на 290-м километре трассы Пермь — Екатеринбург. Огонь распространился на тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники и постояльцы эвакуировались сами.

На месте работают 25 спасателей, используются восемь спецмашин. Ведомство поделилось видео тушения пожара. На кадрах видны открытый огонь и густой черный дым, валящий с крыши двухэтажного здания.

В начале ноября в центре Ростова-на-Дону, на Социалистической улице, загорелось четырехэтажное расселенное здание 1914 года - особняк мецената Николая Парамонова.

Огонь охватил два верхних этажа. К счастью, никто не пострадал. Буквально за неделю до пожара объект отказались признать объектом культурного наследия.

А 7 ноября в Ростове-на-Дону загорелось другое историческое здание - двухэтажный дом, построенный в 1879 году. В здании действовали гостиница, пункты выдачи заказов, парикмахерская.

Крыша гостиницы загорелась в Свердловской области на 290-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. Огонь распространился на тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожары МЧС РФ Видео
18 ноября 2023, 08:44
Аварии с мотоциклами в Москве унесли жизни 37 человек с начала года
Фото: freepik.com
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На столичных дорогах в авариях с мототранспортом погибли 37 человек и 770 получили травмы. Статистику по авариям за 10 месяцев опубликовали в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве уточнили, что всего с января по октябрь 2023 года в столице произошло 743 ДТП с участием мотоциклистов.

Самым распространенным нарушением, которое приводило к авариям, автоинспекторы назвали несоответствие скорости конкретным условиям движения. Еще частыми причинами ДТП становились неправильный выбор дистанции и нарушение правил расположения транспортного средства на дорогах.

Представители ГИБДД призвали байкеров завершить мотосезон из-за наступления холодов и возобновить его весной.

Также с начала года во дворах в ДТП пострадали больше 600 человек и 11 погибли. В том числе травмы в авариях получили 146 детей в возрасте до 16 лет.

Мотоциклы ДТП Москва 2023
18 ноября 2023, 08:30
Оползни заблокировали дорогу Невельск — Холмск на Сахалине
Соцсети
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Циклон в Приморье спровоцировал сход грязевых масс на юге Сахалине. Об этом РИА «Новости» заявил начальник управления по делам ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин.

Оползень сошел на дороге Невельск - Холмск из-за обильных дождей на юге острова.

«Движение на участке временно ограничено, специалисты расчищают трассу от оползней», - отметил Семин.

В Владивостоке из-за циклона власти ввели режим повышенной готовности до 19 ноября. В вечернее время в регионе синоптики прогнозируют метель и дождь со снегом. Водителей попросили соблюдать осторожность из-за возможного гололеда, скользких дорог и плохой видимости.

Ранее высокий риск оползней зафиксировали на юго-западе Японии. В регионе из-за проливных дождей реки вышли из берегов, спровоцировав сход селей в горных районах страны. Экстренные службы рекомендовали эвакуироваться тысячам жителей страны. Больше всего от осадков пострадали районы префектур Нагасаки и Сага.

Дороги Дальний Восток
18 ноября 2023, 02:45
Двух мужчин задержали в Петербурге из-за драки с детьми во дворе школы
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Правоохранители задержали мужчин в Санкт-Петербурге, которые напали на детей во дворе школы. Информацию об этом опубликовали в пресс-службе УВО по городу и Ленинградской области на странице в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось 16 ноября. Из школы на Хасанской улице поступил тревожный сигнал, после чего на место событий прибыли сотрудники Росгвардии. Они выяснили, что до их приезда во дворе учреждения неизвестные люди спровоцировали на конфликт школьников.

В ходе скандала они повалили подростков на землю, одного из детей ударили в переносицу. Проходивший мимо учитель заметил драку и вмешался, чтобы разнять участников потасовки. Преподаватель отвел детей к школе, но обидчики попытались пойти за ними. Когда охранник учреждения нажал на кнопку тревоги, нападавшие скрылись с места ЧП. По неуточненным данным, один из участников драки является отцом ребенка, учащегося в этой школе.

«Ранее у его ребенка произошел конфликт с другим учащимся, поэтому родитель решил самостоятельно разобраться с обидчиком и пришел к школе после уроков», - сказано в публикации ведомства.

Росгвардейцы задержали двух подозреваемых 37 и 44 лет. Правоохранители настигли их около дома, расположенного напротив школьного здания. Как выяснили блюстители порядка, одного из задержанных ранее судили за грабеж.

Еще один конфликт случился около недели назад в Деденевской школе. Там учительница и мать шестиклассницы подрались на глазах у детей. По предварительной информации, женщины поссорились, а потом перешли в рукопашный бой.

Санкт-Петербург Дети Школы

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