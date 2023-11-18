Пожар в гостинице Свердловской области локализовали

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«В Свердловской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1000 квадратных метров», - передали в ведомстве.

Возгорание началось утром 18 ноября - вспыхнула крыша отеля на 290-м километре трассы Пермь - Екатеринбург. Огонь в считаные минуты охватил тысячу «квадратов» здания.

Сотрудники и постояльцы эвакуировались самостоятельно. К месту происшествия выехали 25 спасателей на 18 спецмашинах. О пострадавших информация не поступала, причина возгорания пока неизвестна.

Ранее в Свердловской области произошел пожар в пятиэтажном доме. Пламя охватило 15 квадратных метров квартиры, его тушили 17 сотрудников МЧС. Ликвидировать возгорание удалось за 20 минут.