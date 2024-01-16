16 января 2024, 14:33

Пожар в дореволюционном особняке в Нижнем Новгороде сняли на видео

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В центре Нижнего Новгорода загорелся двухэтажный жилой многоквартирный дом. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. МЧС России показало кадры с места возгорания.

В центре Нижнего Новгорода загорелся двухэтажный жилой многоквартирный дом. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

МЧС России показало кадры с места возгорания.

Дом на пересечении улиц Звездинки и Алексеевской загорелся днем 16 января. Огонь заметили на кровле. Дым шел как со стороны каменной части постройки, так и от деревянной мансарды. К тушению привлекли 70 пожарных и 16 единиц техники.

Пожар произошел в доме 1916 года постройки с двумя подъездами, семью квартирами, пунктом выдачи заказов и ателье.

«Коммерсант» сообщил, что в 2016 году его признали аварийным, а в 2023 году начали расселять. Сначала власти планировали снести дореволюционный особняк, но потом решили реконструировать и сделать частью исторического квартала.

Неподалеку от загоревшегося дома произошла коммунальная авария. На пересечении улиц Студеной и Славянской случился прорыв трубопровода с горячей водой. Пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. «360» показал кадры с места событий.

Пожары МЧС РФ
16 января 2024, 14:40
«Бросался как зверь и угрожал». Таксист напал на машину с инвалидом в Москве
РИА «Новости»
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В Москве таксист набросился на другого участника движения, на машине которого был инвалидный знак. Нападавший ударил по стеклу, потребовал открыть дверь, а после швырнул в автомобиль бутылку. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании этого происшествия, сообщила пресс-служба СК.

Пострадавшая рассказала «360», что она ехала по главной дороге, а таксист двигался по периферии на большой скорости. Женщина посигналила ему, чтобы он притормозил.

«Он не собирался останавливаться. Я ему второй раз посигналила и поняла, что он не будет останавливаться. Я притормозила и пропустила его», - уточнила она.

Однако мужчина, нарушив правила ПДД, проехал вперед и заблокировал путь женщине, после чего вышел из своего автомобиля.

«Стал бросаться просто как зверь на лобовое стекло водителя. Угрожал. Что-то кричал на своем языке. Показывал средний палец. Потом вернулся в свою машину, достал бутылку с какой-то жидкостью и бросил мне в лобовое стекло», - рассказала потерпевшая.

Хотя на ее автомобиле был инвалидный знак, а в салоне находился пассажир преклонного возраста - 88-летняя мама владелицы транспорта, мужчину это нисколько не смутило. Женщины направлялись в Боткинскую больницу на медицинские процедуры.

Собеседница «360» обратилась по факту произошедшего в полицию. Оперативники нашли нарушителя правопорядка в тот же день и вечером сообщили потерпевшей, что его задержали.

Кроме того, пострадавшая позвонила в поддержку агрегатора такси, чтобы пожаловаться на поведение водителя. Однако ей заявили, что машина за ними не числится. Позже они связались с женщиной вновь и попросили отправить копию заявления в полицию, чтобы разобраться, но она отказалась предоставлять документ.

Правоохранительные органы уже взяли ситуацию на контроль и активно занялась расследованием.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - подчеркнули в СК.

Уголовное дело Москва
16 января 2024, 12:38
Трубу с кипятком прорвало на улице Нижнего Новгорода
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В Нижнем Новгороде прорвало теплотрассу. На улице образовался «горячий источник». Видео с места ЧП появилось в распоряжении «360».

Судя по кадрам, кипяток идет прямо из-под асфальта на Решетниковской улице. Ее затянуло клубами белого пара.

По данным Telegram-канала «Мой Нижний Новгород», коммунальная авария произошла на улице Горького. Улицу также затопило в районе Славянской улицы. Ожоги получили 11 человек, в том числе двое детей. Пострадавших госпитализировали.

Из-за прорыва трубы без отопления остались более трех тысяч человек в примерно 20 многоквартирных домах, а также два социально значимых объекта.

В Telegram-канале «Новости NN.RU» указали, что пострадали девять человек. Официальной информации о количестве людей, получивших ожоги, пока не поступало.

Дети Отопление Коммунальные аварии
16 января 2024, 12:16
Студенты РАНХиГС устроили массовую драку в Москве
РИА «Новости»
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Массовая драка, закончившаяся ножевыми ранениями, произошла на юго-востоке Москвы. В ней приняли участие студенты РАНХиГС, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, конфликт произошел 15 января недалеко от студенческого общежития на Волгоградском проспекте. К студентам подошел прохожий и потребовал угостить его сигаретой. Молодым людям не понравился его тон, поэтому они ответили ему в грубой форме. Из-за этого завязалась драка, в которой приняли участие более 10 человек. Практически все ее участники были студентами РАНХиГС.

В результате конфликта двое человек получили ножевые ранения, а еще 11 доставили в отделение полиции для разбирательства. Среди задержанных был только один совершеннолетний. На нарушителей составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Кроме того, полиция начала поиски одного из зачинщиков драки. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Москве ссора между чихуахуа и дворнягой привела к поножовщине между их хозяевами.

Драки Студенты Москва
16 января 2024, 10:39
Суд оставил на свободе виновника смертельного ДТП в Свердловской области
РИА «Новости»
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Виновнику смертельного ДТП, случившегося в Свердловской области год назад, дали условный срок. Об этом сообщил сайт E1.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Приговор мужчине вынесли в Березовском городском суде. Подсудимого признали виновным по статье УК о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Фигуранта приговорили к сроку два года и три месяца.

«По решению суда наказание считать условным с испытательным сроком в два года», - уточнили в Свердловском областном суде.

Мужчине запретили управлять автомобилем в течение двух лет и 10 месяцев. Суд также постановил взыскать с виновника 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Авария, из-за которой судили жителя Свердловской области, произошла на Режевском тракте в конце января 2023 года. Благодаря записи с видеорегистратора, установленного в машине виновника, выяснилось, что он опасно гнал на своем Subaru и зацепил снег на обочине, когда обходил другую машину по правой стороне с резким ускорением. Иномарка ушла в занос и лоб в лоб столкнулась с Renault Fluence. Машину французской марки выбросило с дороги через отбойник.

Погиб 68-летний водитель Renault, его 45-летнего пассажира госпитализировали с переломом стопы. Виновник ДТП получил перелом таза и травму головы.

Режевский тракт считается одним из самых опасных участков в Свердловской области, поскольку на нем происходят серьезные аварии. В ноябре 2023 года здесь случилось ДТП, одной из жертв которого стала шестилетняя девочка.

Суд ДТП

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