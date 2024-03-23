Пожар в Crocus City Hall локализовали
Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар в здании Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера», - подчеркнул глава государства.
Главное сейчас - не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления, добавил Путин.
Российский лидер объявил общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall. Он выразил благодарность медикам, спасателям и пожарным за работу на месте кровавого и варварского террористического акта.
По последним данным, жертвами трагедии стали 115 человек. Омбудсмен Мария Львова-Белова сообщала, что в больницах остаются четверо детей , состояние двух из оценили как тяжелое.
«Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям», - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что специалисты делали все для сохранения жизней, выводили людей из-под огня, из эпицентра пожара и дыма.
«За жизнь пострадавших сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненых», - добавил Путин.
Он также обратил внимание на неравнодушие простых россиян, которые помогали врачам и сотрудникам спецслужб: оказывали первую помощь и отвозили людей в больницы.
Теракт в Crocus City Hall президент назвал кровавым и варварским. Его жертвами, по последним данным, стали 115 человек, пострадали более 100, в том числе дети. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова отмечала, что в больницах остаются четверо несовершеннолетних , состояние двух из них тяжелое.
«В настоящее время, по предварительной информации, трое детей у нас погибших, пятеро пострадавших. Один уже дома, четверо в больнице, из них двое - в тяжелом состоянии», - пояснила она.
По словам Львовой-Беловой, речь идет о мальчике и девочке. Первый ребенок поступил с огнестрельным ранением, второй - с отравлением угарным газом.
Детский омбудсмен добавила, что информации о возможном нахождении несовершеннолетних под завалами концертного зала нет.
Львова-Белова запланировала на вечер или воскресенье, 24 марта, визит к тем детям, которые находятся в больницах после теракта. Она пообщается с родителями и врачами.
Она уточнила, что принимавших участие в соревнованиях в Crocus City Hall по танцевальному спорту во время произошедшего эвакуировали. Среди юных спортсменов никто не пострадал.
Жертвами теракта в Crocus City Hall стали, по последним данным, 115 человек, в том числе трое детей. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
«Двадцать шестого ноября 2023 года приехали из Российской Федерации в Республику Таджикистан и находятся по месту жительства», - уточнили в министерстве.
Еще один мужчина из предполагаемой ориентировки - работает водителем такси в Самаре, передавал РБК. В момент теракта он находился в городе.
Перед выступлением группы «Пикник» 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал Crocus City Hall в Красногорске. Террористы расстреляли людей и устроили пожар. Погибли минимум 115 человек, еще свыше 100 человек пострадали.
Один из подозреваемых рассказал, что убивал людей за деньги.
С ним через мессенджер связались неизвестные, которые предложили полмиллиона рублей за кровавую расправу над невинными людьми. Сам мужчина приехал в Россию из Турции в начале марта.